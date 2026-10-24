Компания, владеющая «Киевстаром», приобретает другого мобильного оператора: подробности сделки

Международная группа VEON, которой принадлежит украинский «Киевстар», договорилась о приобретении еще одного мобильного оператора. Сделку стоимостью 207 млн долларов планируется завершить до конца октября.

Речь идет о компании Rubicon Wireless, которая работает в Узбекистане под брендом Perfectum. О сделке VEON объявила 19 октября 2026 года. Группа приобретёт 100 % акций оператора, чтобы укрепить позиции своего другого бренда — Beeline Uzbekistan.

Общая стоимость сделки составляет примерно 207 млн долларов. Из этой суммы около 93 млн долларов приходится на долговые обязательства Perfectum, которые перейдут к новому владельцу. Остальную часть VEON профинансирует за счет собственных средств.

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Необходимые разрешения регулирующих органов уже получены. Сделку планируется завершить до конца октября.

Зачем владельцу «Киевстара» ещё один мобильный оператор

Основная ценность Perfectum заключается в телекоммуникационной инфраструктуре и радиочастотах. Компания владеет частотным ресурсом общей шириной 115 МГц в диапазонах 850 и 3800 МГц.

Perfectum работает на рынке Узбекистана с 1995 года. Интересно, что совместно с Nokia оператор построил первую в Центральной Азии автономную сеть 5G всего за девять месяцев.

Кроме того, у оператора есть автономная сеть 5G Standalone, построенная на оборудовании Nokia. В отличие от неавтономных сетей 5G, такая технология не требует использования ядра сети 4G.

После приобретения Perfectum группа VEON планирует интегрировать его активы с Beeline Uzbekistan. Ожидается, что частотный ресурс последнего увеличится примерно на 50 %.

Это позволит улучшить покрытие и пропускную способность мобильной сети, ускорить внедрение 5G и расширить доступ к беспроводному домашнему интернету.

В то же время объединение инфраструктуры двух операторов должно снизить затраты на развитие и обслуживание сетей.

Генеральный директор VEON Каан Терзиоглу назвал Узбекистан одним из ключевых рынков роста группы. По его словам, приобретение дополнительных частот и оборудования поможет улучшить качество связи и расширить доступ к цифровым услугам.

В настоящее время VEON работает в Украине, Пакистане, Казахстане, Бангладеш и Узбекистане. Услугами мобильной связи операторов группы пользуются более 150 млн человек, а цифровыми сервисами — более 228 млн пользователей.

В Украине главным активом группы по-прежнему является «Киевстар». При этом приобретение Perfectum осуществляет непосредственно материнская компания VEON, поэтому украинский оператор не выступает в качестве покупателя.