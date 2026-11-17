Мобильный оператор «Киевстар» объявил об изменении стоимости дополнительного безлимитного интернета, предоставляемого вне основного тарифного пакета. Новые условия вступят в силу с 24 ноября 2026 года. Соответствующее сообщение компания опубликовала 16 ноября на своем официальном сайте. Согласно обновленным правилам, пользование мобильным интернетом без ограничения скорости будет стоить 30 гривен в день.

Речь идет не о повышении основной абонентской платы, а о дополнительном пакете, который можно использовать после исчерпания предусмотренного тарифом объема интернета. Новые условия также касаются ситуаций, когда абонент не смог оплатить основной пакет услуг. При этом оператор подчеркивает, что плата за дополнительный интернет будет начисляться только за дни фактического использования.

Когда придется платить 30 гривен

Обновленный пакет будет применяться в двух случаях. Первый — когда абонент исчерпал все гигабайты мобильного интернета, включенные в его тарифный план. Второй — когда с счета не была списана абонентская плата за основной пакет услуг, например, из-за недостатка средств.

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В таких ситуациях пользователь сможет продолжить пользоваться мобильным интернетом без ограничения скорости за 30 гривен в день. Если использовать дополнительный пакет в течение десяти дней, расходы составят 300 гривен. За 30 дней активного использования сумма может достичь 900 гривен, поэтому для абонентов, которые регулярно исчерпывают доступный объем трафика, это может оказаться дороже, чем переход на тариф с большим количеством гигабайт.

Важно, что новая стоимость касается именно интернета за пределами основного тарифа. Если абонент своевременно оплачивает свой пакет услуг и не превышает предусмотренный им объем трафика, оснований для начисления этой дополнительной платы нет. Обновленные условия будут действовать только на территории Украины.

Что делать абонентам «Киевстар»

Пользователям, которые часто исчерпывают пакет мобильного интернета, стоит ознакомиться с условиями своего тарифного плана и доступными предложениями оператора. Это позволит определить, выгоднее ли пользоваться дополнительным безлимитом с суточной оплатой или перейти на тариф с большим объемом интернета.

«Киевстар» также сообщает, что абоненты, которых не устраивают обновленные условия, могут выбрать другой тариф из действующей линейки. Кроме того, клиенты имеют право досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

Новые правила вступят в силу 24 ноября 2026 года. При этом оператор не уточнил в сообщении ориентировочную стоимость дополнительного пакета и не привёл полный перечень тарифов, на которые распространяются изменения.