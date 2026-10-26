Microsoft ускоряет работу Windows 11: приложения будут запускаться быстрее благодаря важному изменению в системе

Microsoft тестирует новый механизм запуска программ в Windows 11, который устраняет лишние процессы и должен ускорить работу приложений даже на слабых компьютерах.

Первым преимуществами этого нововведения воспользуется браузер Microsoft Edge. Это изменение уже появилось в тестовом обновлении KB5127936, доступном участникам программы Windows Insider в канале Release Preview.

Как Microsoft ускорит запуск программ в Windows 11

В настоящее время при открытии ссылки или запуске Edge через меню «Пуск» или панель задач Windows 11 может создавать дополнительный временный процесс. При этом это происходит даже тогда, когда браузер уже работает в фоновом режиме.

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Новая технология позволяет операционной системе передавать запрос непосредственно запущенному экземпляру программы. Благодаря этому Windows пропускает лишний этап и быстрее выполняет команду пользователя.

По словам разработчиков, разница будет особенно заметна на компьютерах, где одновременно открыто много программ. Ведь создание дополнительных процессов требует системных ресурсов и может вызывать задержки.

В то же время это нововведение ускорит именно повторный запуск браузера, который уже работает в фоновом режиме. На скорость первого запуска после полного завершения работы программы это напрямую не повлияет.

Когда обновление получат все пользователи

Новый механизм тестируется в составе обновления KB5127936 для Windows 11 25H2 и 26H2. Предыдущее обновление вышло 16 октября 2026 года, но функция распространяется постепенно, поэтому она может быть доступна не на всех тестовых компьютерах.

Ожидается, что это нововведение будет включено в одно из регулярных обновлений Windows 11 в ноябре 2026 года. Однако окончательные сроки его массового внедрения Microsoft пока не подтвердила.

В компании отмечают, что ускоренный запуск Edge станет лишь первым этапом более масштабной оптимизации Windows. В дальнейшем аналогичный механизм смогут использовать и другие приложения.

Параллельно с этим Microsoft работает над снижением нагрузки на оперативную память, повышением скорости работы интерфейса и переходом собственных программ на современные технологии WinUI.

Эти изменения должны сделать Windows 11 более отзывчивой на команды пользователя без необходимости установки более мощного оборудования. Однако конкретных показателей ускорения в миллисекундах компания пока не обнародовала.