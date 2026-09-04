Android 17 появился ещё на десятке смартфонов Samsung: список моделей

Samsung ускорила тестирование One UI 9 на базе Android 17 и в первые дни сентября открыла доступ к бета-версии сразу для большого числа смартфонов Galaxy.
1 сентября компания официально объявила о расширении программы на модели Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Ранее, ещё в мае, началось тестирование One UI 9 на флагманской серии Galaxy S26.
Однако фактический список устройств, которые уже начали получать тестовые прошивки, оказался значительно больше.
Какие смартфоны уже получают One UI 9 Beta
В течение следующих дней бета-версия стала доступна для:
- Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra;
- Galaxy Z Fold6;
- Galaxy Z Flip6;
- Galaxy A57;
- Galaxy A56;
- Galaxy A36.
Например, для серии Galaxy S23 первая тестовая прошивка занимает более 3,4 ГБ и содержит августовский патч безопасности.
Galaxy A57 стал одним из первых смартфонов среднего класса, допущенных к тестированию One UI 9, а впоследствии к нему присоединились Galaxy A56 и даже Galaxy A36. Размер последнего бета-обновления составляет примерно 2,4 ГБ.
Это свидетельствует о том, что на этот раз Samsung не ограничивает раннее тестирование только самыми дорогими флагманами.
Что нового в One UI 9
One UI 9 основана на Android 17. Samsung не проводила полного редизайна оболочки, но внесла ряд изменений в повседневный интерфейс.
Одно из самых заметных — обновленная панель быстрых настроек. Пользователи получили больше возможностей изменять размеры отдельных элементов, в частности регуляторов яркости и громкости.
Кроме того, Samsung расширила возможности персонализации, усовершенствовала приложение Samsung Notes и добавила новые инструменты для обеспечения конфиденциальности. Android 17 стал основой для обновленных механизмов защиты от потенциально опасных приложений.
Некоторые функции One UI 9 сначала появились на более новых складных моделях Galaxy, а теперь постепенно становятся доступны и для смартфонов предыдущих поколений.
В Украине пока придется подождать
Бета-версия One UI 9 доступна не во всех странах. Samsung официально называет в числе основных рынков Южную Корею, США, Великобританию и Индию. Для серии Galaxy S26 тестирование также доступно в Германии и Польше.
Украина пока не входит в список стран, участвующих в бета-тестировании. Поэтому большинство украинских владельцев Galaxy, вероятно, получат One UI 9 уже после начала стабильного развертывания.
В то же время быстрое расширение программы сразу на несколько поколений Galaxy S, складные модели и серию Galaxy A свидетельствует о том, что Samsung уже приступила к масштабному финальному тестированию Android 17 перед выпуском стабильной версии One UI 9.