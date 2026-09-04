Новые условия от «Киевстар»: за это оборудование абонентам больше не придется платить

С 2 сентября 2026 года «Киевстар» начал бесплатно предоставлять абонентам ONU — устройство, необходимое для подключения «Домашнего Интернета» через оптоволоконную сеть GPON. Ранее такое оборудование обходилось клиенту в 600 грн.

Новые условия распространяются на абонентов всех тарифов «Домашнего Интернета», за исключением тарифа «Максимальный». Таким образом, для большинства пользователей первоначальные затраты на подключение оптоволоконного интернета сократятся на 600 грн.

ONU, или Optical Network Unit, — это устройство, которое устанавливается в помещении абонента и преобразует оптический сигнал в обычное сетевое соединение, к которому уже можно подключить Wi-Fi-роутер или другое оборудование. Без такого устройства пользоваться интернетом через GPON невозможно.

Для украинских пользователей эта технология стала особенно актуальной из-за перебоев с электроснабжением. В отличие от некоторых традиционных сетей, GPON может продолжать работать во время отключений электричества, если оборудование провайдера имеет резервное питание, а сам абонент обеспечил питание ONU и своего роутера от powerbank, зарядной станции или другого источника.

Сама компания «Киевстар» отмечает, что бесплатное предоставление ONU касается именно новых подключений к услуге «Домашний Интернет» с 2 сентября. Перечень доступных тарифов и возможность подключения GPON по конкретному адресу можно проверить на сайте оператора.

Фактически оператор устранил одну из дополнительных затрат, которая ранее возникала при переходе на оптоволоконный интернет. Для абонента это означает более простое и дешевое подключение без необходимости отдельно приобретать базовое оптическое оборудование.