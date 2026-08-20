«Киевстар» запустил первый тариф для детей: 20 ГБ, безлимитный TikTok и никаких платных подписок

«Киевстар» впервые выделил детей в отдельную тарифную категорию. Оператор запустил тариф «Детский», подключить который могут только абоненты в возрасте от 6 до 16 лет включительно, — и главная его особенность даже не в наборе услуг, а в защитных механизмах, разработанных специально для самых юных пользователей.

Набор услуг при этом вполне взрослый. За 270 гривен на 4 недели ребенок получает 20 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети «Киевстар», 300 минут на других операторов и 50 SMS. Предусмотрен и годовой вариант оплаты — 2000 гривен за 366 дней, что ощутимо выгоднее, чем ежемесячные платежи. А для первых абонентов оператор приготовил подарок — лимитированную брендированную игрушку.

Самое интересное — категории приложений, которые не расходуют трафик из основного пакета. Их три: «Развлечения» с TikTok, YouTube, Telegram, Instagram, Minecraft, Discord и Roblox, «Знания без границ» с образовательными платформами вроде «Мрии», Microsoft Teams, Zoom, Google Meet и Google Classroom, а также «Государство в смартфоне» с «Дейей», Helsi и «Укрзализныцей». То есть даже когда 20 ГБ закончатся, школьник не останется без связи в основных сервисах — от уроков в Zoom до любимого «ТикТока».

Родительский блок в тарифе не менее продуман. Платные развлекательные сервисы и рекламные подписки — классический источник «загадочных» списаний с детских номеров — блокируются сразу, а защита от непредвиденных расходов автоматически приостанавливает платные услуги. Дополнительно доступны услуга «Мы вместе» для звонков на заранее определенные номера родственников, сервис «Мобильная безопасность» с контролем контента и отслеживанием местоположения, а также управление детским номером через «Семейную группу» в приложении «Мой Киевстар».

Условия подключения строгие, и это, скорее, плюс: оформить тариф можно только в физическом магазине оператора, сделать это могут исключительно родители или законные опекуны, подтвердив свидетельство о рождении ребенка через приложение «Дия». Правило «одно свидетельство — один тариф» пресекает попытки взрослых оформить выгодный тариф на себя.

Напомним, что «Киевстар» этим летом активно пересматривает тарифную сетку. Ранее мы писали о том, как оператор закрыл три тарифных плана с предоплатой, автоматически переведя абонентов на аналогичные тарифы без изменения цены.