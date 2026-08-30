10 ГБ за 10 секунд: «Киевстар» запускает интернет с рекордной скоростью

«Киевстар» расширяет возможности фиксированного интернета и запускает новый тариф «Максимальный», в рамках которого скорость соединения может достигать 8 Гбит/с. Первой площадкой для запуска станет жилой комплекс «Республика» в Киеве.

Фактически речь идет о первом этапе тестирования новой технологии. Компания хочет проверить работу сервиса в реальных условиях и на основе полученного опыта определить возможности дальнейшего масштабирования.

Скорость 8 Гбит/с примерно в восемь раз превышает показатель гигабитного подключения, которое сегодня считается одним из самых быстрых вариантов домашнего интернета для обычного пользователя.

Теоретически при такой пропускной способности файл объёмом 10 ГБ можно загрузить примерно за 10 секунд, если сервер способен передавать данные с соответствующей скоростью, а домашнее оборудование пользователя поддерживает многогигабитное соединение.

Скорость нужна не только одному устройству

Основное преимущество такого тарифа проявляется не столько при работе одного ноутбука или смартфона, сколько при одновременном использовании большого количества устройств.

Пропускной способности 8 Гбит/с достаточно для одновременного просмотра видео в форматах 4K и 8K, работы с облачными сервисами, проведения видеоконференций, онлайн-игр и быстрой передачи больших массивов данных.

Такой запас может пригодиться и для домашних серверов, сетевых накопителей и других систем, которые активно обмениваются данными через Интернет.

При этом пользователю понадобится соответствующее оборудование. Обычные гигабитные Ethernet-порты физически не позволят достичь полной скорости нового тарифа. Для этого требуются маршрутизаторы, сетевые адаптеры и кабельная инфраструктура с поддержкой многогигабитных стандартов.

Пока что это локальный запуск

«Киевстар» не сообщает о доступности тарифа «Максимальный» по всей стране. На начальном этапе подключение со скоростью до 8 Гбит/с будет доступно только для жителей ЖК «Республика».

По словам руководителя департамента фиксированной связи «Киевстар» Сергея Киндрася, компания рассматривает запуск как возможность приобрести практический опыт перед потенциальным масштабированием технологии.

Дальнейшее расширение географии будет зависеть от результатов первого этапа тестирования и возможностей инфраструктуры.

По состоянию на конец июня 2026 года «Киевстар» обслуживал более 1,3 млн абонентов фиксированной связи. Поэтому в случае успешного тестирования 8-гигабитный тариф потенциально может постепенно появиться и в других районах и городах, однако конкретных сроков компания пока не называет.