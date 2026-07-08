«Киевстар» расширяет тестирование 5G: после Львова и Харькова на очереди столица

«Киевстар» может расширить тестирование 5G в Украине и запустить пилотную сеть пятого поколения в Киеве уже 21 июля. Об этом стало известно после появления промоматериалов оператора, на которые обратили внимание профильные сообщества.

В то же время официального подтверждения полноценного запуска 5G в столице пока нет. В Минцифры уже заявили, что о точной дате запуска сети в Киеве говорить еще рано. Поэтому речь идет именно об ожидаемом расширении тестовой зоны, а не о коммерческом запуске 5G по всей стране.

Где уже тестируют 5G

В настоящее время «Киевстар» тестирует 5G в нескольких городах Украины. Пилотные зоны уже работают во Львове, Харькове и Бородянке. В этих местах оператор проверяет скорость, стабильность сети, нагрузку на оборудование и поведение абонентов в реальных условиях.

В Киеве запуск тестовой зоны может стать важнейшим этапом проверки технологии. В столице нагрузка на сеть значительно выше, плотность абонентов выше, а инфраструктура сложнее, чем в более мелких тестовых локациях.

По предварительным данным, после Киева следующим крупным городом, где будет внедрена сеть 5G, может стать Одесса.

Какие скорости возможны

В ходе тестирования 5G компания «Киевстар» ранее сообщала о скорости свыше 2,4 Гбит/с в условиях минимальной нагрузки. В реальной сети показатели обычно ниже и зависят от местоположения, количества пользователей, модели смартфона и качества сигнала.

В пилотных зонах средняя скорость может достигать сотен мегабит в секунду. Для пользователей это означает более быструю загрузку файлов, более комфортный просмотр видео в высоком качестве, более стабильную видеосвязь, а также более качественную работу облачных сервисов и онлайн-игр.

В то же время 5G важен не только для смартфонов. В перспективе эта технология необходима для промышленности, логистики, медицины, городских сервисов, IoT-решений и систем, которым требуются низкая задержка и высокая пропускная способность.

Что нужно для тестирования 5G

Чтобы воспользоваться 5G в тестовой зоне, абоненту необходимо выполнить несколько условий:

смартфон с поддержкой 5G;

SIM-карта или eSIM, совместимая с современными сетями;

в настройках телефона включен режим 5G;

нахождение в зоне покрытия тестовой сети;

актуальная версия программного обеспечения смартфона.

Отдельный тариф для тестирования 5G, как правило, не требуется. Трафик должен тарифицироваться в соответствии с условиями действующего тарифного плана, как и в сети 4G.

Полноценный запуск 5G в Украине пока остается вопросом будущего. Нынешние пилотные проекты необходимы для проверки технологии, подготовки сети и оценки того, как 5G будет работать в украинских условиях.