Київстар розширює тестування 5G: після Львова й Харкова на черзі столиця

Київстар може розширити тестування 5G в Україні й запустити пілотну мережу п’ятого покоління у Києві вже 21 липня. Про це стало відомо після появи промоматеріалів оператора, на які звернули увагу профільні спільноти.

Водночас офіційного підтвердження повноцінного запуску 5G у столиці поки немає. У Мінцифри вже заявили, що про точну дату старту мережі в Києві говорити ще зарано. Тому йдеться саме про очікуване розширення тестової зони, а не про комерційний запуск 5G по всій країні.

Де вже тестують 5G

Зараз Київстар тестує 5G у кількох містах України. Пілотні зони вже працюють у Львові, Харкові та Бородянці. У цих локаціях оператор перевіряє швидкість, стабільність мережі, навантаження на обладнання та поведінку абонентів у реальних умовах.

У Києві запуск тестової зони може стати найважливішим етапом перевірки технології. Столиця має значно більше навантаження на мережу, вищу щільність абонентів і складнішу інфраструктуру, ніж менші тестові локації.

За попередніми повідомленнями, після Ки більше навантаження на мережу,єва наступною великою локацією для 5G може стати Одеса.

Які швидкості можливі

Під час тестування 5G Київстар раніше повідомляв про швидкість понад 2,4 Гбіт/с в умовах мінімального навантаження. У реальній мережі показники зазвичай нижчі й залежать від місця, кількості користувачів, моделі смартфона та якості сигналу.

У пілотних зонах середні швидкості можуть становити сотні мегабіт на секунду. Для користувачів це означає швидше завантаження файлів, комфортніший перегляд відео у високій якості, стабільніший відеозв’язок, кращу роботу хмарних сервісів та онлайн-ігор.

Водночас 5G важливий не лише для смартфонів. У перспективі технологія потрібна для промисловості, логістики, медицини, міських сервісів, IoT-рішень і систем, яким потрібна низька затримка та висока пропускна здатність.

Що потрібно для тестування 5G

Щоб скористатися 5G у тестовій зоні, абоненту потрібні кілька умов:

смартфон із підтримкою 5G;

SIM-картка або eSIM, сумісна з сучасними мережами;

увімкнений режим 5G у налаштуваннях телефону;

перебування в зоні покриття тестової мережі;

актуальне програмне забезпечення смартфона.

Окремий тариф для тестування 5G зазвичай не потрібен. Трафік має тарифікуватися за умовами чинного тарифного плану, як і в мережі 4G.

Повноцінний запуск 5G в Україні поки залишається питанням майбутнього. Нинішні пілоти потрібні для перевірки технології, підготовки мережі та оцінки того, як 5G працювтиме в українських умовах.