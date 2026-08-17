Ducati Panigale V4 SP повертається у 2027-му — з великим мотором і трековою начинкою

Ducati ще нічого не анонсувала офіційно, але за неї це зробили бюрократи. У свіжих документах Каліфорнійської ради з повітряних ресурсів (CARB), куди виробники зобов’язані подавати майбутні моделі на сертифікацію, з’явився Panigale V4 SP 2027 модельного року — і це найкраща новина для фанатів марки за довгий час, адже версія SP зникала з лінійки після покоління SP2.

Літери SP розшифровуються як Sport Production, і в ієрархії Ducati це особлива каста: мотоцикли між «звичайними» дорожніми Panigale та безкомпромісним гоночним V4 R. Найцікавіша технічна деталь із документів — двигун. Новий SP отримає Desmosedici Stradale об’ємом 1103 см³, як у базового V4, а не 998-кубовий мотор гоночного V4 R. Звучить як пониження, але насправді навпаки: малий об’єм V4 R — вимушена данина регламенту чемпіонату WorldSBK, у якому Ducati мусить омологувати гоночну техніку. SP жодним регламентом не зв’язаний — тож може дозволити собі більший робочий об’єм і, відповідно, більшу потужність у реальному використанні.

Формула версії від цього не змінюється: великий мотор плюс оснащення, максимально наближене до V4 R — гоночні гальма, підвіска й аеродинаміка. Попередній SP2 задавав планку відповідну: карбонові колісні обода, алюмінієвий паливний бак, розсип деталей з вуглеволокна й налаштування, відверто заточені під трек-дні, а не під міський трафік.

Ціну документи CARB, звісно, не розкривають, але орієнтири зрозумілі з позиціонування: помітно дорожче за V4 S (у Європі — приблизно 36 тисяч євро), однак дешевше за V4 R з його цінником під 46 тисяч. Тобто десь у діапазоні «дуже дорого, але ще не безумство» — класична ніша SP для заможних ентузіастів, які хочуть трекову зброю без гоночної омологації.

Офіційної презентації тепер варто чекати найближчими місяцями — сертифікаційні документи зазвичай випереджають анонс ненадовго.