Підвіска як у дорогих авто: китайський мотоцикл Benda Rock 707 сам опускається на зупинках

Масивний V-подібний двигун, низька посадка, широкі колеса та неквапливі подорожі — саме з таким набором зазвичай асоціюються мотоцикли-круїзери. Benda вирішила доповнити цю формулу електронікою, яка допомагає водієві під час зупинок, маневрування та руху в заторах.

Новий Rock 707 зберіг характерні пропорції класичного круїзера, 16-дюймові колеса й ремінний привід заднього колеса. Водночас його головні особливості приховані під сидінням і в механізмі керування зчепленням. За повідомленням виробника, модель почала виходити на європейський ринок у середині вересня.

Benda Rock 707 сам змінює висоту посадки

Замість звичайної задньої підвіски мотоцикл отримав двокамерну пневматичну систему з електронним керуванням. Вона враховує навантаження від водія й пасажира, адаптується до дорожніх умов і регулює висоту мотоцикла.

Сидіння може розташовуватися на висоті від 690 до 720 мм, тоді як номінальний показник становить 705 мм. На зупинці система дозволяє опустити мотоцикл, щоб водієві було простіше поставити ноги на землю. Після початку руху підвіска повертається до вищого положення.

Підвіска Benda Rock 707

Діапазон у три сантиметри може здаватися невеликим, але споряджена маса Rock 707 становить 235 кг. Для невисокого мотоцикліста впевненіша опора ногами має практичне значення, особливо на парковці, нерівній поверхні або під час повільного маневрування.

Сама ідея автоматичного регулювання висоти вже використовується в мотоіндустрії. Наприклад, Harley-Davidson пропонує систему Adaptive Ride Height для сімейства Pan America. Особливість Benda полягає в тому, що подібний за призначенням функціонал з’явився у круїзері середнього класу.

Зчеплення залишилося, але важелем можна не користуватися

Друга помітна технологія — BEC MK-III, електронне керування зчепленням. Мотоцикл має шестиступеневу коробку передач і звичайний важіль на кермі, проте система може самостійно працювати зі зчепленням під час рушання, перемикання передач і зупинки.

Водій зберігає контроль над вибором передач. Автоматизована саме робота зчеплення, тому називати таку трансмісію повністю автоматичною було б неточно. За бажання можна будь-якої миті повернутися до ручного керування.

Найвідчутнішою ця допомога має бути в міському русі, коли доводиться постійно зупинятися та знову рушати. Вона також зменшує кількість дій під час повільних маневрів.

Схожу концепцію використовує Honda E-Clutch: водій перемикає передачі, а електроніка бере на себе зчеплення. Yamaha з Y-AMT пішла далі й автоматизувала також перемикання. Benda обрала варіант, який поєднує допомогу електроніки зі звичною механікою керування.

Китайський мотоцикл уже не обов’язково дешевший за японський

Rock 707 оснащений двоциліндровим V-подібним двигуном рідинного охолодження об’ємом 692 см³. Він розвиває 73 к. с. при 9000 об/хв і 68 Н·м при 6500 об/хв.

До оснащення також входять:

електронна дросельна заслінка та круїз-контроль;

ABS і система контролю тяги;

3,6-дюймовий TFT-дисплей із яскравістю 800 ніт;

паливний бак на 16 літрів;

передній гальмівний диск діаметром 320 мм і задній на 260 мм.

Колісна база становить 1550 мм. Спереду встановлена перевернута телескопічна вилка, а передавання тяги ременем доповнює характерну для круїзерів конструкцію.

Отже, Benda робить ставку на потужність та оснащення, а не лише на нижчу ціну. Наведені суми стосуються польського ринку й не визначають вартість цих мотоциклів в Україні.

Китайські виробники змінюють підхід до конкуренції

Rock 707 показує, як електронні системи поступово поширюються на нові класи мотоциклів. Адаптивна висота посадки та автоматизоване зчеплення окремо вже відомі ринку, проте їхнє поєднання в такому круїзері вирізняє модель серед традиційніших конкурентів.

Для покупця це означає ширший вибір: поряд із простішою конструкцією з’являється альтернатива, у якій частину щоденної роботи бере на себе електроніка. Rock 707 зберігає класичний вигляд, але пропонує суттєво інший підхід до зручності керування.