OnePlus 16 отримає 165 Гц у всій системі: висока плавність вийде за межі ігор

OnePlus 16 дозволить використовувати підвищену частоту оновлення екрана в повсякденній роботі зі смартфоном. В офіційному тизері виробник заявив про підтримку 165 Гц на рівні всієї системи, а також підтвердив оболонку ColorOS 17 на базі Android 17 для китайської версії пристрою.

Сама частота 165 Гц уже знайома прихильникам бренду. Раніше OnePlus 15 отримав дисплей із підтримкою такого режиму, зокрема для сумісних кіберспортивних ігор. У новому поколінні компанія робить акцент на ширшому застосуванні високої частоти — під час взаємодії з інтерфейсом і застосунками.

Для користувача це має означати плавніше прокручування сторінок, переходи між вікнами та відображення анімацій. Водночас підтримка 165 Гц екраном не гарантує, що кожен застосунок або гра відтворюватиме стільки ж кадрів за секунду: це залежить і від самого програмного забезпечення.

Після публікації першого тизера OnePlus розкрила додаткові подробиці. 28 вересня компанія анонсувала прем’єру OnePlus 16 у Китаї на 12 жовтня, про що йдеться в офіційному дописі бренду у Weibo. Отже, попередня інформація про невизначену дату запуску вже втратила актуальність.

На ігровій презентації виробник також заявив про підтримку нативних 185 кадрів/с у сумісних іграх. Цей режим варто відрізняти від системних 165 Гц: йдеться про окремі сценарії, для яких потрібна відповідна підтримка гри.

Щодо заряджання, у китайській базі сертифікації 3C раніше помітили пристрій, який пов’язують із OnePlus 16. Запис вказує на підтримку дротової зарядки потужністю 100 Вт. Однак сама сертифікація не підтверджує місткість акумулятора та повний набір характеристик майбутнього флагмана.

Під час прем’єри очікується оголошення цін і конфігурацій смартфона. Китайський анонс також не визначає автоматично термінів появи пристрою в Україні.