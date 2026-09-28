З автомобілем можна буде поговорити: Mitsubishi впроваджує Google Gemini

Власникам сумісних Mitsubishi більше не доведеться підбирати точні голосові команди, щоб автомобіль зрозумів їхній запит. Компанія почала впроваджувати Google Gemini у європейських моделях із заводською системою Google built-in. Водії зможуть активувати нового ШІ-помічника замість Google Assistant.

Оновлення стосується автомобілів із вбудованими сервісами Google. Наявності підтримки Android Auto для цього недостатньо. На офіційному сайті Mitsubishi Motors Europe серед моделей із Google built-in зазначені ASX, Grandis та електричний Eclipse Cross.

Автомобіль зрозуміє побажання без завчених команд

Головна зміна — можливість формулювати запити природною мовою. Замість короткої команди для пошуку ресторану водій зможе пояснити, який саме заклад йому потрібен: наприклад, місце з піцою, затишною атмосферою та хорошими відгуками дорогою до пункту призначення.

Gemini має враховувати ці побажання, знаходити відповідні варіанти та використовувати інформацію з відгуків. Це дозволить ставити докладніші запитання, для яких раніше доводилося самостійно переглядати результати пошуку на екрані.

Можливості асистента охоплюють навігацію, мультимедіа та комунікацію. Також він зможе відповідати на запитання про сам автомобіль. Конкретний набір доступних функцій залежатиме від моделі, оснащення та підтримуваних сервісів.

Ідея такого оновлення — спростити взаємодію з мультимедійною системою під час поїздки. Пошук потрібної функції в меню можна буде замінити голосовим запитом. Водночас природна розмова з асистентом не скасовує потреби стежити за дорогою.

Як активувати Gemini та що з українською мовою

Для переходу на Gemini потрібно увійти у свій обліковий запис Google у мультимедійній системі автомобіля. Також потрібні сумісні мовні налаштування та доступ до інтернету для роботи хмарних функцій.

Перехід добровільний. Як пояснює Google у довідці для автомобілів із Google built-in, власник сумісної машини отримає пропозицію активувати Gemini на екрані. Її можна прийняти або відхилити. Згодом перейти на нового помічника чи повернутися до Google Assistant можна через налаштування.

Для українських водіїв є важливий нюанс: української немає в оприлюдненому Mitsubishi переліку мов першого етапу запуску. Серед заявлених — англійська, німецька, французька, італійська та іспанська. Термінів додавання української компанія в цьому повідомленні не назвала. Перелік наведений в офіційному анонсі Mitsubishi.

Європейський запуск також не означає автоматичної доступності функції для всіх автомобілів в Україні. Підтримка залежить від регіону, комплектації та налаштувань системи.

Вбудований Gemini працює безпосередньо в мультимедійній системі авто, тому для його запуску не потрібно виводити застосунок зі смартфона через Android Auto. Проте сумісність конкретного автомобіля та доступність сервісу варто перевіряти окремо — особливо якщо машину привезли з іншого ринку.