Водії знайшли дешеву заміну ароматизатору: потрібна лише дерев’яна прищіпка

Звичайна дерев’яна прищіпка може виконувати в автомобілі зовсім неочевидну функцію — замінити ароматизатор для салону. Такий спосіб привернув увагу польського видання Auto Świat, а його головна перевага полягає в простоті: на підготовку потрібно буквально кілька хвилин.

Для цього необхідно взяти саме дерев’яну, а не пластикову прищіпку та нанести на неї кілька крапель ефірної олії з бажаним ароматом. Після цього її закріплюють на решітці вентиляції автомобіля.

Дерево має пористу структуру, тому добре вбирає ароматичну рідину та поступово віддає запах. Коли водій вмикає вентиляцію або кондиціонер, потік повітря проходить повз прищіпку й розносить аромат салоном.

При цьому з кількістю олії краще не експериментувати. Кількох крапель зазвичай достатньо, адже надто концентрований аромат у невеликому закритому просторі автомобіля може швидко стати неприємним.

Є й важливіший нюанс. Така прищіпка не усуває причину поганого запаху, а лише маскує його. Якщо неприємний аромат з’являється щоразу після увімкнення кондиціонера або вентиляції, варто перевірити салонний фільтр. За даними AAA, стійкий затхлий запах може бути однією з ознак забрудненого або вологого фільтра, на якому накопичилися пил, органічні залишки чи пліснява.

Особливо обережними з ефірними оліями варто бути людям із астмою, алергіями або підвищеною чутливістю до запахів. Концентровані ароматичні речовини в окремих випадках здатні подразнювати дихальні шляхи, тому починати краще з мінімальної кількості.

Отже, дерев’яна прищіпка справді може стати дешевою альтернативою автомобільному ароматизатору. Але якщо в салоні регулярно з’являється запах сирості чи плісняви, правильніше спочатку знайти його джерело, а вже потім додавати аромат.