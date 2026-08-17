Проти течії: Scott прибрала зі свого нового електровелосипеда все, що інші додають

Велоіндустрія роками змагалася, хто глибше сховає амортизатор у раму й наб’є велосипед електронними системами, — а Scott раптом розвернулася на 180 градусів. Новий гірський електровелосипед Strike 2027 компанія збудувала за принципом «простота замість пишноти»: амортизатор знову видимий і легкодоступний, фірмові системи блокування підвіски TwinLoc і TracLoc відправлені на пенсію, а прокладання кабелів максимально спрощене. Для бренда, який десятиліття робив ставку на інтегровану складність, це майже маніфест.

Технічна начинка при цьому цілком сучасна. Усі версії Strike отримали топовий мотор Bosch Performance Line CX з апгрейдом Performance Upgrade 2.0: до 120 Нм крутного моменту, пікові 750 Вт потужності й підтримка педалювання до 600% — цифри, з якими затяжні підйоми перестають бути покаранням. Режими роботи налаштовуються через застосунок eBike Flow, а батарея PowerTube тепер виймається з рами значно легше завдяки магнітній кришці.

Позиціонування чесне: це трейловий велосипед для задоволення, а не спортивний снаряд для перегонів. Алюмінієва рама з ходом підвіски 150 мм спереду і ззаду, комфортна геометрія з вищим стеком і коротшим річем — посадка вертикальніша й розслабленіша, ніж у гоночних моделей. Вага від 24,8 кг. У комплекті універсальні покришки Maxxis Forekaster, м’яке сідло, ергономічні ручки, вбудований задній ліхтар і кріплення під крила та багажник — тобто Strike без проблем перевтілюється з гірського снаряда на щоденний міський транспорт.

Лінійка складається з чотирьох комплектацій: базовий Strike 40 за 4199 євро, Strike 30 за 4999, Strike 20 за 5399 і топовий Strike 10 за 5799 євро. Як для повнопідвісного електровелосипеда з флагманським мотором Bosch, стартова ціна виглядає цілком притомно — очевидно, відмова від складної інтеграції зіграла й тут.

Найцікавіше в цій прем’єрі — сам тренд. Коли виробник свідомо прибирає електронні системи заради ремонтопридатності й передбачуваності, це знак дорослішання цілої категорії: електровелосипеди перестають бути гаджетами, що вражають специфікаціями, і стають просто хорошими велосипедами з мотором.

Нагадаємо, протилежний підхід теж живе й процвітає: раніше ми писали про розумний електровелосипед Volkswagen з радаром, камерою заднього огляду й HUD-окулярами — там електроніки якраз більше, ніж у деяких автомобілях.