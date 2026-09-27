BYD показала новий Seagull: електрокар стане більшим і потужнішим

Дизайн новинки представив керівник продажів лінійки BYD Ocean Чжан Чжо. За повідомленням CnEVPost, вихід автомобіля на китайський ринок запланований до кінця 2026 року. Нинішній Seagull за межами Китаю відомий, зокрема, під назвами Dolphin Mini та Dolphin Surf.

Більший кузов і новий салон

За даними документів китайського Міністерства промисловості та інформаційних технологій, довжина нового Seagull становитиме 4205 мм, ширина — 1810 мм, висота — 1570 мм. Колісна база зросте на 150 мм — до 2650 мм. Для порівняння, довжина нинішньої китайської версії дорівнює 3780 мм.

На ескізах видно перероблену передню частину, фари з тризубоподібним світловим малюнком і виразні колісні арки. Затемнені стійки створюють ефект «плавучого» даху, а віконна лінія підіймається до задньої частини кузова.

BYD також показала ескізи інтер’єру. У салоні передбачені великий центральний екран, двоспицеве кермо та оновлена консоль із фізичними кнопками. Між передніми сидіннями розміщені підсклянники, бездротова зарядка для смартфона й відкрита ніша для речей. Окремої панелі приладів перед водієм на зображеннях немає, зазначає CarNewsChina.

Потужніший мотор і додаткові асистенти

Новий Seagull отримає електродвигун потужністю 95 кВт замість 55 кВт у попередника. У реєстраційних документах також зазначені літій-залізо-фосфатні акумулятори та можливість встановлення лідара на даху для однієї з версій. Він доповнюватиме обладнання систем допомоги водієві.

Інформація про Blade Battery другого покоління та швидке заряджання Flash Charging поки залишається попередньою: офіційного підтвердження цих технологій для новинки немає.

У китайських медіа автомобіль називають Great Seagull, хоча в останніх анонсах виробник використовує назву «Seagull другого покоління». Ціну новинки й терміни її появи за межами Китаю ще не оголосили. Нинішня модель на домашньому ринку коштує від 69 900 юанів.