BMW презентувала iX3 Flow Edition: перший серійний автомобіль, що змінює колір кузова

Компанія BMW офіційно представила iX3 Flow Edition — унікальну серійну версію автомобіля, кузов якого здатний змінювати свій колір. В основі цієї інноваційної технології лежать спеціальні панелі з електронного паперу від компанії E Ink, які дозволяють трансформувати зовнішній вигляд машини за допомогою попередньо заданих анімацій.

Головна особливість розробки полягає у перетворенні кузова на своєрідне «живе» полотно. Наразі водієві доступні вісім різних варіантів візуального оформлення. Важливо зазначити, що технологія є надзвичайно енергоефективною: електрика витрачається виключно в момент зміни зображення, тоді як для підтримки вже обраного кольору живлення не потрібне.

На відміну від попередніх виставкових концептів, ця розробка вже повністю адаптована для масового виробництва. Інженери баварського бренду інтегрували технологію безпосередньо в конструкцію кузова та провели серію суворих випробувань. Панелі успішно довели свою стійкість до температурних перепадів, інтенсивного ультрафіолетового випромінювання та механічних навантажень.

Водночас експерти вказують на потенційні юридичні перепони для майбутніх власників таких авто. Головна проблема стосується процедури державної реєстрації транспортного засобу, адже в офіційних документах традиційно має фіксуватися конкретний базовий колір машини. Саме через ці неврегульовані бюрократичні нюанси компанія поки не розкриває точних деталей щодо комерційного запуску моделі.