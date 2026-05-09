Brembo розробила гальма без рідини: як працює нова система Sensify

Італійська компанія Brembo оголосила про старт серійного виробництва нової гальмівної системи Sensify. Це одна з найпомітніших змін у конструкції автомобільних гальм за останні роки: замість традиційної гідравліки система використовує електроніку, програмне забезпечення та незалежне керування гальмівним зусиллям на кожному колесі.

У Brembo описують Sensify як fluid-free architecture — тобто систему без гальмівної рідини для передавання зусилля від педалі до супортів. Компанія заявляє, що платформа прибирає гідравлічні контури та централізований привід, а інтелект керування переноситься ближче до коліс. Серійне виробництво вже стартувало для одного з великих світових автовиробників, але його назву поки не розкривають.

Як працюють гальма без гідравліки

Для водія принципово нічого не змінюється: він так само натискає на педаль гальма. Але далі система працює інакше. Датчики зчитують силу та швидкість натискання, електроніка аналізує дані, а команди передаються до виконавчих механізмів біля коліс.

Замість того щоб передавати тиск через гальмівну рідину, Sensify використовує електричні сигнали та актуатори. Саме вони керують гальмівною дією і дозволяють точно дозувати зусилля на кожному колесі окремо. За даними Brembo, така схема дає швидшу реакцію, точніше керування та стабільнішу поведінку авто на різних покриттях.

Одна з головних переваг — незалежне керування колесами. На мокрій дорозі, снігу або льоду зчеплення під кожним колесом може бути різним. Sensify може окремо змінювати гальмівне зусилля, щоб краще використовувати доступне зчеплення, зменшувати ризик заносу та покращувати стабільність автомобіля під час гальмування.

Що це змінить для водіїв

Brembo заявляє, що Sensify має зробити гальмування плавнішим і точнішим. Зокрема, система може інакше реалізовувати роботу ABS: без різких вібрацій педалі, до яких звикли водії на традиційних гідравлічних системах.

Ще одна перевага — обслуговування. Якщо в системі немає гальмівної рідини, зникає потреба в її заміні, прокачуванні гальм і частині робіт, пов’язаних із гідравлікою. Також компанія говорить про зниження залишкового тертя між колодками та дисками, що може позитивно вплинути на ефективність і ресурс компонентів.

Sensify також добре вписується у концепцію програмно визначеного автомобіля. Тобто виробники зможуть налаштовувати характер гальмування під конкретну модель, режими руху або навіть профіль водія. Reuters пише, що Brembo очікує помітний вплив Sensify на фінансові результати з 2027 року, коли обсяги постачання стануть значними.

Поки що невідомо, який саме серійний автомобіль першим отримає нову систему. Але старт виробництва означає, що brake-by-wire без гальмівної рідини переходить із розряду концептів у реальні машини. Для авторинку це важливий сигнал: гальма майбутнього дедалі більше стають не механічною, а програмною системою.