Укрпошта нагадала, що треба вказати перед замовленням посилки з-за кордону

Українці все частіше замовляють товари на міжнародних маркетплейсах, а отримати такі відправлення можна через Укрпошту. Національний поштовий оператор нагадує: щоб посилка без проблем дійшла до адресата, під час оформлення замовлення потрібно вказати повні та актуальні дані одержувача.

Йдеться про прізвище, ім’я та по батькові, країну, область, населений пункт, вулицю, номер будинку й квартири, а також поштовий індекс. Саме ці дані використовують для маршрутизації відправлення та визначення відділення, яке обслуговує адресу отримувача.

Як отримати та відстежити міжнародну посилку

Після прибуття відправлення в Україну клієнт може отримати його у відділенні Укрпошти, що обслуговує вказану адресу, або під час доставки листоношею, якщо така опція доступна для конкретного відправлення.

Для отримання посилки потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу. Це може бути паспорт, посвідчення водія або інший офіційний документ.

Більшість міжнародних відправлень можна відстежити онлайн. Для цього потрібно ввести трек-номер у розділі «Трекінг» на сайті Укрпошти або в застосунку Укрпошта 2.0. Зазвичай міжнародний номер складається з 13 символів і починається з літери, яка вказує на тип відправлення.

Наприклад, номери, що починаються з R, зазвичай стосуються відправлень з відстеженням до 5 кг. Літери E та C використовують для відправлень з відстеженням до 30 кг, V — для відправлень з оголошеною цінністю, S — для посилок із частковим відстеженням, а U — для відправлень без повного трекінгу.

Коли доведеться сплатити мито

Окремо варто звернути увагу на вартість товару. Для міжнародних посилок фізичних осіб діє безмитний ліміт у 150 євро: якщо вартість товару не перевищує цю суму, митні платежі зазвичай не нараховуються. Якщо ж замовлення дорожче, податки рахують із суми перевищення ліміту. Це підтверджує і система безоплатної правничої допомоги, яка пояснює, що доставка не враховується в суму оподаткування, а платежі застосовуються саме до перевищення понад 150 євро.

Наприклад, якщо смартфон коштує 170 євро, перевищення становить 20 євро. З цієї суми розраховують мито та ПДВ. За стандартною формулою мито становить 10% від суми перевищення, а ПДВ — 20% від суми перевищення разом із митом. У такому випадку додатковий платіж складе приблизно 6,4 євро за курсом Нацбанку на день оплати.

Укрпошта також нагадує, що митне оформлення для клієнтів є безкоштовним, а розрахувати можливі митні платежі можна заздалегідь. Це особливо корисно перед купівлею смартфонів, електроніки та інших товарів, вартість яких може перевищувати встановлений ліміт.