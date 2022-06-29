Сегодня кармическое новолуние: чего делать нельзя категорически

Многие заметят, что стали чрезмерно оптимистичны и будут склонны принимать рискованные решения. Объясняется это тем, что новолуние в знаке Рака произойдет вблизи апогея Луны, рассказала астролог Татьяна Лукашевич.





Она отметила, что этот день хорошо провести у воды или уделить время медитации. Также стоит обязательно пообщаться с близкими, так как Рак — знак родителей в том числе. Также будет не лишним сделать влажную уборку в доме. Хорошо помечтать, написать какие-то планы, но действия отложить на пару дней.

В кармическое новолуние 29 июня очень важно не терять контроля над собой и ситуацией. Следует ограничить прием любых стимуляторов, в том числе даже кофе. Не стоит доверять малознакомым людям и принимать авантюрные решения.

Особую концентрацию нужно сохранять водителям на дорогах и не превышать установленный скоростной режим