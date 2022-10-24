Грудневий перерахунок пенсій: хто отримає на шість сотень більше

З 1 грудня у частини українських пенсіонерів збільшаться доходи. Мова йде про стареньких, що отримуть мінімальну та максимальну пенсії. Щоправда сума підвишки у цих двох категорій пенсіонерів буде відрізнятися аж удесятеро.

Виплати, які отримують українці похилого віку, зростуть за рахунок планового підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Його сума збільшиться на 66 грн до 2093 грн. Відповідно мінімальна пенсія в Україні також буде встановлена на рівні 2093 грн, оскільки за законом вона не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Та набагато більше пощастить пенсіонерам, які отримують максимальну пенсію. Адже для них підвишка складе вже не 66 грн, а всі 660 грн. Таким чином щомісячні виплати у цієї категорії пенсіонерів одразу ж підстрибнуть до 20930 грн. А все тому, що максимальна пенсія в Україні обмежена 10-ма прожитковими мінімумами.

Загалом суми виплат зазначених категорій пенсіонерів збільшаться на 3,5 %. І це буде остання підвишка не лише в поточному, але й в наступному році. Оскільки станом на сьогодні в державний бюджет на 2023 рік не закладено ані збільшення мінімальних зарплат, ані підвищення пенсій.

Крім отримувачів мінімальної та максимальної пенсій, від перерахунку прожиткового мінумуму виграють ще дві категорії пенсіонерів:

ті, у кого пенсія менша за мінімальну. Таким громадянам Пенсійний фонд доплачує до мінімального розміру пенсії. Відповідно тепер сума цієї доплати збільшиться;

громадяни, що мають великий стаж. За кожен рік стажу понад норму (35 років – для чоловіків, 30 років – для жінок) вони будуть отримувати по 20,93 грн до кожної пенсії, тобто на 0,66 грн більше, ніж раніше.

Нагадаємо, що пенсіонери, які працюють, тобто не належать до категорії непрацездатних, повинні в обов’язковому порядку попереджати Пенсійний фонд про свій трудовий статус. Якщо ПФУ буде не в курсі того, що громадянин пенсійного віку працює та отримує зарплатню, йому будуть нараховувати занадто велику пенсію. А коли ситуація з’ясуєься, пенсіонеру доведеться повернути державі незаконно отримані кошти.