Zeekr 9X врізався у стовп на «автопілоті»: у компанії звинуватил круглу форму опори

Китайські державні медіа оприлюднили скаргу власника кросовера Zeekr 9X, автомобіль якого потрапив у ДТП під час руху в режимі асистованого водіння. Інцидент викликав резонанс, адже модель оснащена п’ятьма лідарами, які, за заявами виробника, забезпечують повний круговий огляд і високий рівень активної безпеки.

Подробиці інциденту

Сюжет вийшов у ефір програми «Перша команда допомоги» (Fu Jian Bang Bang Tuan) — споживчої гарячої лінії медіахолдингу провінції Фуцзянь. За словами власника, невдовзі після придбання 9X за 539 000 юанів (близько 79 000 доларів) автомобіль у режимі асистованого водіння з’їхав до узбіччя і врізався в телефонний стовп. Постраждалих не було, однак передня частина кросовера отримала серйозні пошкодження.

Власник зазначив, що обрав саме цю модель через заявлені Zeekr можливості асистованого водіння — систему кругового виявлення перешкод на базі п’яти лідарів. Компанія стверджує, що ці датчики здатні розпізнавати об’єкти довжиною чи висотою понад 0,75 м на відстані до 300 м, а під час демонстрацій система «Qianli» (G-Pilot) безпечно зупиняє автомобіль перед перешкодами.

Хоча власник визнав власну відповідальність за аварію, він наполягав на цих заявлених характеристиках і звинуватив Zeekr у недобросовісній рекламі.

Zeekr стверджує, що 9X має вдосконалені системи допомоги водінню та активної безпеки.



Джерело: Zeekr

Пояснення виробника

Коли журналісти звернулися до співробітників сервісного центру Zeekr, ті заявили, що кругла форма поперечного перерізу телефонного стовпа могла розсіювати імпульсні лазерні промені лідара, що й вплинуло на розпізнавання перешкоди.

Ведучі програми одразу поставили закономірне запитання: як це узгоджується із заявленою здатністю системи виявляти будь-який об’єкт розміром від 0,75 м у радіусі 300 метрів? Представники Zeekr відповіді не дали, після чого власник оформив офіційну скаргу через гарячу лінію компанії.

Цікаво, що впродовж усього сюжету логотип Zeekr — як у рекламних матеріалах, так і на самому автомобілі власника — був заретушований.

Не перший подібний випадок

На китайській платформі споживчих скарг 12365auto зафіксовано ще щонайменше дві претензії щодо асистованого водіння Zeekr 9X. В одній із них власник повідомляє, що система NZP (Navigation Zeekr Pilot) не розпізнавала інші автомобілі під час перестроювання, що кілька разів призводило до ситуацій, близьких до зіткнення. У цій же скарзі йдеться, що під час діагностичної поїздки автомобіль зіткнувся з пластиковим контейнером, а система безпеки взагалі не подала жодного попереджувального сигналу.

Друга скарга стосується того, що системи безпеки автоматично відключаються під час прискорення — це стало причиною інциденту з електровелосипедом, а у відповідь компанія заявила, що така поведінка системи є нормою.

Показово, що ці новини з’являються саме тоді, коли Zeekr відкрив передпродаж п’ятимісної гібридної версії 9X потужністю 1381 к.с. Наразі кросовер коштує від 465 900 до 599 900 юанів (68 700–88 400 доларів, або приблизно 3,06–3,94 млн грн) у Китаї.

Поставки Zeekr 9X у внутрішні регіони, з вересня 2025 року по травень 2026 року. Джерело: China EV DataTracker

За даними China EV DataTracker, у травні 2026 року Zeekr поставив на внутрішній ринок 9058 одиниць моделі 9X, а бренд неодноразово заявляв, що кросовер сім місяців поспіль лідирує серед преміальних SUV у Китаї. Втім, серія скарг на систему асистованого водіння ставить під сумнів заявлену безпеку однієї з найбільш комерційно успішних моделей компанії.