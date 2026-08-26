Tesla очолила рейтинг найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні

Українці продовжують активно купувати відносно свіжі автомобілі з пробігом. За даними Укравтопрому, у липні було придбано 6,8 тисячі ввезених з-за кордону легковиків віком до п’яти років.

Загалом протягом місяця український автопарк поповнили 22,6 тисячі імпортованих автомобілів із пробігом. Таким чином, на машини віком до п’яти років припало близько 30% усіх реєстрацій у цьому сегменті.

Найбільшу частку серед відносно нових вживаних автомобілів продовжують утримувати бензинові моделі — 44%. Водночас електромобілі вже займають 32% ринку, що робить їх другим за популярністю типом силової установки.

Ще 19% припало на гібриди. Частка дизельних автомобілів становила лише 4%, а машин із газобалонним обладнанням — близько 1%.

Tesla займає два перші місця

Найпопулярнішим автомобілем у категорії до п’яти років стала Tesla Model Y. У липні українці придбали 477 таких машин.

Друге місце також дісталося Tesla — Model 3 із результатом 358 автомобілів. Третю позицію посів Nissan Rogue, який обрали 325 покупців.

До першої п’ятірки також увійшли Mazda CX-5 із 266 реєстраціями та Volkswagen Tiguan — 261 авто.

Далі в рейтингу розташувалися Ford Escape — 178 машин, Audi Q5 — 170, Kia Niro — 154, Hyundai Ioniq 5 — 138 та Chevrolet Bolt — 129 автомобілів.

Список показує, що український ринок відносно свіжих вживаних авто стає дедалі різноманітнішим. Поруч із традиційними бензиновими кросоверами дедалі помітніше місце займають електромобілі та гібриди.

Особливо показовим є домінування Tesla на двох перших позиціях. Це свідчить про стабільний попит на електромобілі американського бренду на вторинному ринку, тоді як серед моделей із двигунами внутрішнього згоряння найкращі результати демонструють переважно кросовери.