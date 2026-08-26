Tesla возглавила рейтинг самых популярных подержанных автомобилей возрастом до 5 лет в Украине

Украинцы продолжают активно покупать относительно новые подержанные автомобили. По данным «Укравтопрома», в июле было приобретено 6,8 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, возрастом до пяти лет.

В целом за месяц украинский автопарк пополнился 22,6 тысячами импортированных подержанных автомобилей. Таким образом, на машины возрастом до пяти лет пришлось около 30 % всех регистраций в этом сегменте.

Наибольшую долю среди относительно новых подержанных автомобилей по-прежнему занимают бензиновые модели — 44 %. При этом электромобили уже занимают 32 % рынка, что делает их вторым по популярности типом силовой установки.

Еще 19 % пришлось на гибриды. Доля дизельных автомобилей составила всего 4 %, а машин с газобаллонным оборудованием — около 1 %.

Tesla занимает первые два места

Самым популярным автомобилем в категории до пяти лет стала Tesla Model Y. В июле украинцы приобрели 477 таких машин.

Второе место также заняла Tesla — Model 3 с результатом 358 автомобилей. Третье место занял Nissan Rogue, который выбрали 325 покупателей.

В первую пятерку также вошли Mazda CX-5 с 266 регистрациями и Volkswagen Tiguan — 261 автомобиль.

Далее в рейтинге следуют Ford Escape — 178 автомобилей, Audi Q5 — 170, Kia Niro — 154, Hyundai Ioniq 5 — 138 и Chevrolet Bolt — 129 автомобилей.

Список показывает, что украинский рынок относительно новых подержанных автомобилей становится всё более разнообразным. Наряду с традиционными бензиновыми кроссоверами всё более заметное место занимают электромобили и гибриды.

Особенно показательно доминирование Tesla на двух первых позициях. Это свидетельствует о стабильном спросе на электромобили американского бренда на вторичном рынке, тогда как среди моделей с двигателями внутреннего сгорания лучшие результаты демонстрируют преимущественно кроссоверы.