Джонни Депп спасается от призраков в новом трейлере фильма «Эбенезер»

В центре истории — скряга Эбенезер Скрудж, который терпеть не может Рождество и окружающих его людей. Его играет Депп, а заставить героя переосмыслить свою жизнь должны рождественские духи. Судя по новому ролику, знакомство с ними будет далеко не уютным праздничным приключением.

Во втором трейлере Paramount Скруджа преследуют жуткие призраки, а в одной из сцен он оказывается похороненным заживо. Вест делает акцент на мрачной стороне повести Диккенса, хотя оставляет место и для юмора — прежде всего благодаря реакциям самого героя на всё, что с ним происходит.

Для режиссёра это новое обращение к сверхъестественному после трилогии «X», «Перл» и «МаXXXин». На этот раз в основу легла классическая повесть 1843 года. Сценарий адаптации написал Натаниэль Гальперн, известный работой над сериалами «Легион» и «Рассказы из Петли».

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В оригинальном произведении Диккенса Скрудж за одну ночь встречается с духами прошлого, настоящего и будущего Рождества. Они показывают ему последствия его жестокости и дают шанс измениться. Рекламная кампания нового фильма намекает, что даже зрителей, хорошо знакомых с этой историей, постараются удивить.

Вместе с Деппом в фильме снялись Иэн Маккеллен, Руперт Гринт, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин, Андреа Райзборо и Трамелл Тиллман. Также в фильме снялись Артур Конти, Элли Бамбер, Генри Ллойд-Хьюз и Чарли Мерфи.

«Эбенезер» станет первым за восемь лет голливудским студийным фильмом Деппа. Предыдущим был фильм «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда», вышедший в 2018 году. С тех пор актёр работал над другими проектами, в частности сыграл Людовика XV во французской драме «Жанна Дюбарри».

Американский кинопрокат фильма «Эбенезер» начнётся 13 ноября 2026 года — за несколько недель до начала рождественского сезона.