HMD разрабатывает планшет в стиле Nokia Lumia. Slate Tab 5G будет оснащён дисплеем с частотой обновления 90 Гц и емкой батареей

HMD может вновь сыграть на ностальгии по Nokia Lumia. Компания готовит планшет Slate Tab 5G, дизайн которого напоминает Lumia 2520. Новинка ожидается в двух ярких цветах — синем и оранжевом, однако цена и дата выхода пока неизвестны.

По предварительным данным, планшет будет оснащён 10,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 × 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Экран будет защищен стеклом Gorilla Glass 3. Для видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп, а на задней панели размещен модуль на 13 Мп.

Внутри ожидается Snapdragon 7s Gen 2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS объемом 128 ГБ. Емкость аккумулятора составит 9250 мА·ч, мощность зарядки — 30 Вт. Данных о времени автономной работы пока нет, поэтому оценивать автономность только по размеру аккумулятора пока рано.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Набор возможностей подключения весьма разнообразен: помимо 5G, в списке указаны Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC. Также сохранен отдельный разъем 3,5 мм для проводных наушников.

На нижней грани видны контактные разъёмы POGO. Они могут быть предназначены для клавиатуры или других аксессуаров, но их точное назначение пока не подтверждено. Если HMD предложит клавиатуру, планшет можно будет рассматривать и для работы с текстами, почтой и документами.

Пока что Slate Tab 5G привлекает внимание прежде всего знакомым дизайном и сочетанием емкой батареи с мобильной связью. Насколько привлекательным окажется это предложение, будет зависеть от цены и условий программной поддержки, которые ещё предстоит раскрыть.