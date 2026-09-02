Польский Gladius 2 стирает грань между дроном-камикадзе и крылатой ракетой

Польская оборонная компания WB Group раскрыла новые подробности о Gladius 2 — перспективном ударном беспилотнике, который по своим возможностям уже приближается к легким крылатым ракетам. Новинка получила реактивный двигатель, дальность около 300 км и конструкцию, разработанную с учётом снижения радиолокационной и тепловой заметности.

Публичная премьера Gladius 2 запланирована на международной оборонной выставке MSPO 2026 в Кельце, которая пройдет 8–11 сентября. При этом посетителям должны показать не выставочный макет, а настоящий беспилотник. По словам руководителя WB Group Пётра Войцеховского, несколько аппаратов уже проходят летные испытания.

В три раза большая дальность и реактивный двигатель

Наиболее заметным изменением по сравнению с нынешними ударными средствами системы GLADIUS станет дальность. Новый аппарат сможет действовать примерно в 300 км от точки запуска, тогда как предыдущее поколение было разработано для поражения целей на расстоянии около 100 км.

Gladius 2 также получил реактивный двигатель, который должен обеспечивать высокую дозвуковую скорость. Точные показатели WB Group пока не раскрывает.

По форме беспилотник напоминает схему «летающего крыла»: он имеет плоский несущий корпус и стреловидные крылья. Воздухозаборник двигателя вынесен на верхнюю часть корпуса. Производитель заявляет об уменьшенной радиолокационной и инфракрасной сигнатуре, хотя конкретные характеристики заметности пока не публикуются.

Именно сочетание реактивного двигателя, большой дальности и пониженной заметности делает классификацию Gladius 2 не столь очевидной. Формально это ударный беспилотник, но по способу применения он близок к компактной крылатой ракете.

Главные цели будут располагаться далеко за линией фронта

Увеличение дальности позволит использовать Gladius 2 не только против бронетехники или артиллерии вблизи линии боевых действий.

WB Group разрабатывает новые эффекторы GLADIUS для поражения высокоприоритетных объектов на расстоянии в сотни километров. К таким целям могут относиться командные пункты, средства разведки, радары, элементы противовоздушной обороны и другие важные объекты в оперативном тылу.

При этом для нового беспилотника не придется создавать отдельную пусковую систему. Его габариты позволяют использовать уже имеющиеся универсальные пусковые установки GLADIUS. Предусмотрен запуск с ускорителем, а также вариант без него.

Gladius 2 станет частью гораздо более крупного разведывательно-ударного комплекса. Все беспилотники GLADIUS интегрируются с системой управления полем боя TOPAZ, которая объединяет разведку, определение координат цели, передачу данных и непосредственно нанесение удара.

Проект уже имеет перспективу серийного применения. В мае 2026 года польские военные заказали 12 батарейных модулей GLADIUS, причем в контракт включены и новые ударные средства, созданные в рамках программы Gladius 2. Поставки систем запланированы до 2030 года.

Таким образом, Gladius 2 демонстрирует тенденцию, которая становится всё более заметной в современном вооружении: традиционная граница между дроном-камикадзе и крылатой ракетой постепенно стирается. Беспилотники становятся быстрее, дальнобойнее и сложнее, обретая возможности, которые ещё несколько лет назад были характерны преимущественно для значительно более дорогих ракетных систем.