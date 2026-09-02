Польський Gladius 2 стирає межу між дроном-камікадзе та крилатою ракетою

Польська оборонна компанія WB Group розкрила нові подробиці про Gladius 2 — перспективний ударний безпілотник, який за своїми можливостями вже наближається до легких крилатих ракет. Новинка отримала реактивний двигун, дальність близько 300 км і конструкцію, створену з урахуванням зменшення радіолокаційної та теплової помітності.

Публічна прем’єра Gladius 2 запланована на міжнародній оборонній виставці MSPO 2026 у Кельце, яка проходитиме 8–11 вересня. Причому відвідувачам мають показати не виставковий макет, а справжній безпілотник. За словами керівника WB Group Пьотра Войцеховського, декілька апаратів уже проходять льотні випробування.

Утричі більша дальність і реактивний двигун

Найпомітнішою зміною порівняно з нинішніми ударними засобами системи GLADIUS стане дальність. Новий апарат зможе діяти приблизно за 300 км від точки запуску, тоді як попереднє покоління створювалося для ураження цілей на дистанціях близько 100 км.

Gladius 2 також отримав реактивний двигун, який повинен забезпечувати високу дозвукову швидкість. Точні показники WB Group поки не розкриває.

За формою безпілотник нагадує схему «літаюче крило»: він має плоский несучий корпус і стрілоподібні крила. Повітрозабірник двигуна винесений на верхню частину корпусу. Виробник заявляє про зменшену радіолокаційну та інфрачервону сигнатуру, хоча конкретні характеристики помітності поки не публікуються.

Саме поєднання реактивного двигуна, великої дальності та зменшеної помітності робить класифікацію Gladius 2 не такою очевидною. Формально це ударний безпілотник, але за способом застосування він наближається до компактної крилатої ракети.

Головні цілі розташовуватимуться далеко за фронтом

Збільшення дальності дозволить використовувати Gladius 2 не лише проти бронетехніки або артилерії поблизу лінії бойових дій.

WB Group розробляє нові ефектори GLADIUS для ураження високопріоритетних об’єктів на відстані у сотні кілометрів. До таких цілей можуть належати командні пункти, засоби розвідки, радари, елементи протиповітряної оборони та інші важливі об’єкти в оперативному тилу.

При цьому для нового безпілотника не доведеться створювати окрему пускову систему. Його габарити дозволяють використовувати вже наявні універсальні пускові установки GLADIUS. Передбачений запуск із прискорювачем, а також варіант без нього.

Gladius 2 стане частиною значно більшого розвідувально-ударного комплексу. Усі безпілотники GLADIUS інтегруються із системою управління полем бою TOPAZ, яка об’єднує розвідку, визначення координат цілі, передачу даних і безпосередньо удар.

Проєкт уже має перспективу серійного застосування. У травні 2026 року польські військові замовили 12 батарейних модулів GLADIUS, причому до контракту включені й нові ударні засоби, створені в межах програми Gladius 2. Постачання систем заплановане до 2030 року.

Таким чином Gladius 2 демонструє тенденцію, яка дедалі помітніша у сучасному озброєнні: традиційна межа між дроном-камікадзе та крилатою ракетою поступово зникає. Безпілотники стають швидшими, далекобійнішими та складнішими, отримуючи можливості, які ще кілька років тому були характерними переважно для значно дорожчих ракетних систем.