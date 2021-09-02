Названо моделі 9 недорогих смартфонів з NFC для безконтактних платежів

Хочете забути про банківські карти і розплачуватися смартфоном? Ось кілька відмінних бюджетних варіантів телефонів з NFC, які будуть працювати з Google Pay.





Платити в магазинах через Google Pay, перевіряти транспортну карту, зчитувати дисконтні картки і зберігати їх в смартфоні – ось неповний список можливостей, який дає чип NFC в телефоні. В GSMinfo зібрали для вас дев’ять недорогих смартфонів, що дають можливість спробувати платежі майбутнього і сьогодення.

BQ 5045L Wallet

Екран невеликий, всього 4,95 дюйма в діагоналі. І це цілком можна вважати перевагою – наприклад, дитині такий гаджет буде зручно тримати в руках. Роздільна здатність екрану скромна, 960×480 пікселів, камери теж не особливо круті: основна 5 Мп і фронтальна 2 Мп. Але ціна цілком виправдовує таке небагате оснащення.

ZTE Blade A3 (2020) NFC

Як і всі бюджетні смартфони, ця модель не хапає зірок з неба: 1/32 Гбайт пам’яті, камера 8 Мп, малопотужний процесор Unisoc SC9832E. Батарея 2600 мАг при екрані з діагоналлю 5,45 дюймів протримається не більше доби. Однак апарат все одно отримав багато позитивних відгуків – багато в чому завдяки підтримці 4G, NFC і низькій ціні.

TECNO Spark 7

Хоча об’єм пам’яті не такий великий (2/32 Гбайт), смартфон працює з повноцінною Android 11. Словом, якщо ви не ігроман, а використовуєте гаджет для роботи, такий варіант цілком підійде.

Redmi 9C

В наявності подвійна камера 13 + 2 Мп і великий екран з діагоналлю 6,53 дюйма і роздільною здатністю 1600×720 пікселів. Процесор досить потужний і підходить для запуску сучасних ігор – MediaTek Helio G35. Запас автономності хороший: акумулятор ємністю 5000 забезпечить як мінімум добу-дві роботи.

ZTE Blade 20 Smart

Також у смартфона є датчик відбитків, а для зарядки використовується сучасний USB-C. Акумулятор при цьому немаленький – 5000 мАг. Якщо ви любите яскраві гаджети, модель вам точно сподобається – можна вибрати не тільки чорний, але і зелений або синій варіанти корпусу.

realme C15

Тут встановлені 4 Гбайт оперативної і 64 Гбайт постійної пам’яті, а також спритний процесор MediaTek Helio G35. Для зйомки фото і відео передбачена квадрокамера з датчиками 13 + 8 + 2 + 2 Мп. У потрійний слот вміщуються відразу дві SIM-карти і карта пам’яті microSD до 512 Гбайт. Акумулятор потужний, 6000 мАг, так що повного заряду вистачить на день-два роботи навіть при активному користуванні смартфоном. 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1600×720 пікс. виглядає дуже стандартно: фронтальна камера тут вписана в каплеподібний виріз.

Samsung Galaxy M11

Смартфон оснащений великим екраном з діагоналлю 6,4 дюйма і батареєю 6000 мАг, яка дозволить йому пропрацювати до двох днів без підзарядки. Так як це вже не доступний бюджетник, а цілком апарат середнього класу, то обсяг пам’яті у нього відповідний – 4/64 Гбайт з можливістю розширення. А ще – цілих 4 камери, враховуючи потрійну основну і фронталку.

HUAWEI P30 lite

Смартфон працює з Google сервісами (він вийшов до розквіту санкцій) і оснащується пристойним обсягом пам’яті в 4/128 Гбайт. Восьмиядерний процесор HiSilicon Kirin 710 добре справляється з плавною роботою системи і багатозадачністю – ви навіть зможете пограти в популярні ігри на зразок “Танків” на комфортних налаштуваннях.