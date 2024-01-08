Битва поколінь: AMD Ryzen 5 2600 і AMD Ryzen 5 7600 порівняли

Автор YouTube-каналу eTeknix вирішив з’ясувати, як змінилися процесори AMD початкового рівня за 5 років.

Процесори порівнювалися в парі з топовою відеокартою GeForce RTX 4090. Незважаючи на вік, AMD Ryzen 5 2600 все ще дуже хороший. У більшості сучасних ігор, за умови потужного графічного прискорювача, частота кадрів вища за 60 fps – як у 1080p, так і в 2K. Тільки в найвимогливіших ААА-хітах можуть спостерігатися невеликі проблеми.

Наприклад, у Starfield частота опускається нижче 60 fps. Також спостерігаються пригальмовування в Cyberpunk 2077, але тільки якщо ввімкнути RT.

Втім, хоча AMD Ryzen 5 2600 все ще хороший, конкуренцію AMD Ryzen 5 7600 він скласти не здатний. У 1080p свіжий ЦП приблизно на 100% швидший.

У 2K і 4K різниця вже не настільки вражаюча, оскільки на перший план виходить продуктивність GPU.