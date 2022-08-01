Поставлений рекорд із продажу iPhone

Apple повідомила про рекордний прибуток і 48 мільйонів смартфонів, проданих у другому кварталі. Про це повідомляє видання Appleinsider.





Американська компанія у фінансовому звіті за другий квартал заявила про досягнення операційного прибутку у розмірі 21,1 мільярда доларів. Також в Apple розповіли, що виторг з продажів iPhone зріс на три відсотки і склав 40,6 мільярда доларів. За оцінкою Strategy Analytics, за цей період IT-гігант також поставив на ринок рекордну кількість смартфонів.

За оцінкою агентства, у другому кварталі Apple посіла друге місце на ринку смартфонів з часткою 16 відсотків — компанія реалізувала 48 мільйонів апаратів. Фахівці наголосили, що це найуспішніший квартал за останні 10 років — лише у другому кварталі 2012 року корпорація поставила на ринок більше телефонів.

“У Apple був хороший квартал разом із серією iPhone 13, яка продовжувала нарощувати обсяги продажів у США, Китаї та на інших ключових ринках”, – заявив директор Strategy Analytics Вуді О.

На першому місці за постачанням смартфонів опинилася Samsung — корейська компанія зайняла частку в 22 відсотки, відправивши на ринок 63 мільйони девайсів. До топ-3 також увійшла китайська Xiaomi — частка 14 відсотків та 40 мільйонів пристроїв.