Nitro Blaze 7: Acer показала конкурента Steam Deck

У межах виставки IFA 2024 у Берліні популярний виробник комп’ютерів Acer представив свою першу портативну ігрову консоль – Nitro Blaze 7.

Acer Nitro Blaze 7 отримала 7-дюймовий LCD-екран (IPS-матриця) з роздільною здатністю 1080p і змінною частотою оновлення до 144 Гц. Усередині встановлено новий чип AMD Ryzen 7 8840HS з інтегрованим графічним процесором Radeon 780M, 16 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем об’ємом до 2 ТБ. Консоль може похвалитися акумулятором ємністю 50 Вт-год, що трохи більше, ніж в ASUS ROG Ally.

На відміну від Steam Deck і Lenovo Legion Go, в Acer Nitro Blaze немає тачпадів і пелюсток на задній панелі. Однак ця модель отримала відразу два порти USB4 зверху і знизу. Серед інших плюсів консолі – ОС Windows 11, 3,5-мм аудіороз’єм, два динаміки, мікрофон, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 і слот для карти microSD. Вага новинки становить 670 г.

Ціну і термін початку продажів Acer обіцяє анонсувати пізніше цього року.