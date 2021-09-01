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Бездротові навушники: небезпечні чи ні вони для здоров’я людини?

01.09.2021
1 хвилина на прочитання
новушники

Бездротові навушники стали справжнім хітом останніх двох років. Секрет успіху цього гаджета максимально простий: вони раз і назавжди вирішили вічну проблему заплутаних проводів в кишені або сумці. Тому мільйони меломанів віддали перевагу їм.


Але як і до інших бездротових пристроїв до навушників виникають питання безпеки. Чи не роблять вони шкода здоров’ю в процесі багатогодинного використання? Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні.

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Бездротові навушники працюють за допомогою Bluetooth. Створена більше 20 років тому технологія успішно розвивається і вбудовується у всілякі пристрої: від іграшок до автомобілів. Вона працює на частотах в районі 2,4 ГГц.

Цей діапазон максимально близький до інших бездротових технологій, таким як стільниковий зв’язок і Wi-Fi. І точно також як і в стільникового зв’язку та інших бездротових технологіях головне при оцінці їх впливу на організм людини – це потужність передавача.

Діапазон і принципи передачі в технології Bluetooth максимально близькі до до стільникового зв’язку

Стандартом Bluetooth визначається широкий діапазон потужності роботи пристроїв: від 10 мкВт до 0,1 Вт. Але, як правило, максимальна потужність передавачів в смартфонах, навушниках і інших повсякденних пристроях не перевищує 2,5 мВт. Це істотно менше, ніж потужність передавачів стільникового зв’язку в смартфонах.

Щільність потоку енергії сильно залежить від того як розташовані навушники по відношенню до вимірюваного приладу. Із зовнішнього боку навушників – де розташована антена, щільність потоку енергії становить до 15-30 мкВт / см2, а з боку вкладишів, які ми вставляємо в вухо – 4-10 мкВт / см2.

Норма для житлових приміщень згідно з українськими стандартами, які одні з найжорсткіших у світі – 10 мкВт / см2. Тобто з точки санітарних норм перевищення немає, сертифіковані бездротові навушники – безпечні для здоров’я . Це незаперечний факт і користуватися ними можна не побоюючись шкоди.

Проте, важлива не тільки потужність, але і час впливу, а також відстань до пристрою. Коли ми розмовляємо по телефону потужність випромінювання смартфона також становить від 4 до 7 мкВт / см2. Тобто використання бездротових навушників – вважай одна безперервна розмова по мобільному телефону.

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01.09.2021
1 хвилина на прочитання

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