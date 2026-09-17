Китай строит уникальное судно для гигантских подводных дронов: такого ещё нет ни у одного флота

На верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае строится корабль, который может стать первым специализированным носителем крупных беспилотных подводных аппаратов. На его необычную конструкцию обратил внимание военно-морской аналитик H. I. Sutton, который изучил несколько спутниковых снимков нового судна.

Официально Китай пока не сообщал ни название корабля, ни его характеристики, ни будущие задачи. Однако конструкция настолько необычна, что Naval News считает наиболее вероятным его назначение — транспортировку, обслуживание, запуск и возвращение гигантских подводных дронов.

Внутри могут поместиться сразу четыре беспилотных подводных аппарата

Внешне новый корабль отчасти напоминает большой десантный транспорт с кормовой доковой камерой. Но вместо обычного затопляемого дока для десантных катеров здесь использована гораздо более необычная конструкция.

В корме расположена платформа, которую можно опускать под воду с помощью 12 вертикальных механизмов. Подводный аппарат может зайти над ней или быть установлен на специальную опору, после чего система поднимет его внутрь корабля.

Впереди находится большой закрытый ангар.

По оценке Naval News, его размеры позволяют одновременно перевозить примерно четыре сверхкрупных беспилотных подводных аппарата или большее количество аппаратов меньшего размера.

Таким образом, корабль может выполнять для подводных дронов примерно ту же функцию, что и авианосец для самолетов: доставлять их в нужный район, обслуживать и запускать, не возвращая каждый аппарат на береговую базу.

Китай уже испытывает подводные дроны размером с подводную лодку

Особенно интересным новый корабль становится на фоне китайской программы XXLUUV — extra-extra-large uncrewed underwater vehicle.

Это не обычные небольшие аппараты для поиска мин или разведки морского дна. По оценкам аналитиков, Китай уже испытывает как минимум два типа беспилотных подводных аппаратов длиной около 35 и 45 метров.

Для сравнения: американский Boeing Orca XLUUV имеет длину примерно 15,5 метра.

То есть китайские экспериментальные аппараты могут быть в несколько раз больше одного из самых известных западных подводных дронов. Два разных китайских проекта уже замечали во время испытаний у острова Хайнань.

Пока неизвестно, какое вооружение или датчики они несут. Также не раскрыты данные о дальности, автономности, скорости и рабочей глубине.

В то же время большие размеры теоретически позволяют устанавливать значительно более ёмкие батареи, автономные системы управления, сонары и разнообразную полезную нагрузку.

Зачем подводному дрону вообще нужен корабль-носитель?

Крупные автономные подводные лодки потенциально способны самостоятельно преодолевать значительные расстояния. Поэтому на первый взгляд строительство отдельного корабля для их перевозки кажется излишним.

Однако плавучая база решает сразу несколько проблем.

Подводный дрон можно доставить ближе к району проведения операции, не расходуя его собственные ресурсы и запас энергии. На борту корабля можно провести техническое обслуживание, заменить оборудование, загрузить новую полезную нагрузку и подготовить аппарат к следующей миссии.

Кроме того, большой закрытый ангар позволяет скрыть от посторонних глаз, какие именно аппараты находятся на борту.

Именно появление такой инфраструктуры может оказаться важнее самих экспериментальных дронов. Оно свидетельствует о попытке перейти от отдельных испытательных аппаратов к системе, которую потенциально можно развернуть вдали от китайских берегов.

На что способны такие устройства

Точное назначение китайских XXLUUV остается неизвестным.

Для крупных автономных подводных платформ в целом рассматривается широкий спектр задач: длительное наблюдение, картографирование морского дна, поиск подводных лодок, установка мин, разведка подводной инфраструктуры и доставка различного оборудования.

Некоторые из этих функций могут быть военными, другие — исследовательскими.

Поэтому делать вывод о том, что новый китайский корабль уже является полноценным боевым «подводным авианосцем», пока преждевременно.

Даже Naval News отмечает, что оценка его назначения основана на спутниковых снимках и известных китайских программах, а не на официальной информации Пекина.

Однако сочетание большого внутреннего ангара, специальной системы спуска и уже замеченных в Китае беспилотных подводных лодок делает версию о корабле-носителе наиболее логичной.

Если эти предположения подтвердятся, Китай получит не просто ещё один тип морских дронов, а мобильную систему, способную транспортировать и обслуживать целый подводный беспилотный флот вдали от постоянных баз.