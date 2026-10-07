Octavia без розетки и без DSG. Skoda представила полноценный гибрид, который будет конкурировать с Toyota Corolla

Skoda представила Octavia Hybrid — полноценный гибрид без зарядки от розетки, который в первую очередь нацелен на Toyota Corolla. Мощность достигает 177 л.с., а ездить можно без бензина, хотя и недалеко. За такую схему приходится платить практичностью, ведь в универсале из багажника исчезает целых 155 литров.

Привод состоит из бензинового двигателя 1.5 TSI evo2, двух электродвигателей и небольшой тяговой батареи. Гибрид будет предлагаться в двух версиях мощностью 136 и 177 к.с. Бензиновый двигатель развивает соответственно 96 и 110 кВт, а электрическая часть одинакова. Меньший электродвигатель в основном работает в режиме генератора и запускает двигатель, а больший приводит в движение передние колеса и возвращает энергию в батарею во время торможения.

Skoda Octavia будет оснащаться тем же двигателем, что и модели Volkswagen

Классической коробки DSG здесь нет. Инженеры установили одноступенчатую коробку передач с автоматически управляемым сцеплением, которое при необходимости соединяет бензиновый двигатель напрямую с передними колесами. Это снижает потери при постоянной высокой скорости. Максимальная скорость в обеих версиях составит 180 км/ч, а по ощущениям за рулем схема напоминает Corolla.

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На электротяге Octavia способна проехать примерно до 2 км, в зависимости от заряда аккумулятора, температуры и стиля вождения. Этого хватит, чтобы бесшумно тронуться с места и маневрировать в пробке. До скорости около 60 км/ч автомобиль работает как последовательный гибрид, когда двигатель только вырабатывает ток, а колесами управляет электродвигатель. Точно так же он работает, если заряд батареи падает ниже необходимого уровня. На более высокой скорости включается параллельная схема.

Skoda Octavia с новым гибридным двигателем будет иметь чуть меньший багажник, но по-прежнему будет выпускаться в версиях «комби» и «лифтбэк»

Главный компромисс касается багажника. В лифтбеке его объем сокращается с 600 до 460 л, а со сложенными сиденьями — с 1555 до 1400 л. В универсале объём уменьшается с 640 до 485 л, а максимальный — с 1700 до 1540 л. Топливный бак также уменьшился и вмещает 40 л бензина.

Octavia Hybrid будет предлагаться начиная с комплектации Selection, и, как ожидается, она будет стоить почти столько же, сколько Corolla в версии Style. Octavia выигрывает более просторным салоном и семейной ориентацией, но в гибридном исполнении теряет значительную часть преимущества в объеме багажника. Цену и сроки появления в Украине Skoda пока не объявила. Для ориентира: новая Octavia в Украине сейчас стоит от 1 273 100 грн, а комплектация Selection — от 1 277 250 грн, согласно данным официального сайта Skoda.