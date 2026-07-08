Geely Galaxy TT может удивить не только своим названием: этот электромобиль способен преодолеть до 725 км

Китайская компания Geely представила новый электромобиль Galaxy TT. Это четырёхдверный спортивный фастбэк, который должен появиться на рынке уже в августе 2026 года.

Модель выглядит как конкурент крупных электроседанов и фастбеков, таких как Xiaomi SU7. Автомобиль получил обтекаемый кузов, спортивный силуэт, низкую линию крыши и длинную колесную базу. Его длина составляет 4999 мм, ширина — 1919 мм, высота — 1479 мм, а колесная база — 2920 мм.

Что известно о характеристиках

Geely Galaxy TT построен на основе высоковольтной архитектуры 800 В. Это важно для быстрой зарядки и более эффективной работы электрической силовой установки.

Для данной модели предусмотрены аккумуляторы CATL трёх номиналов:

52,4 кВт·ч;

63,8 кВт·ч;

75,2 кВт·ч.

В зависимости от версии запас хода по китайскому циклу CLTC составит 540, 640, 650 или до 725 км. При этом следует учитывать, что CLTC, как правило, более оптимистичен, чем европейский WLTP, поэтому в реальных условиях показатели могут быть ниже.

Покупателям предложат как заднеприводную версию с одним электродвигателем, так и полноприводный вариант с двумя двигателями. Мощность составит 245 кВт или до 425 кВт в зависимости от модификации.

Просторный салон и много места для багажа

Помимо внешнего вида, Geely делает ставку на практичность. В Galaxy TT предусмотрен задний багажник объемом 475 л, дополнительный отсек на 53 л, а также передний багажник на 110 л. Для электрического фастбэка это хороший показатель, особенно с учетом спортивной формы кузова.

В салоне будет установлен большой центральный экран, современная цифровая панель и несколько вариантов отделки. Среди них упоминаются Mellow Red и Rock Black. Для кузова будет предложено восемь цветов, в том числе Fjord Blue, Olive Green и Sunny Noon Blue.

В старших комплектациях автомобиль может быть оснащен лидаром на крыше. При этом даже базовые версии должны быть оснащены системами помощи водителю.

Когда ожидается начало продаж

Продажи Geely Galaxy TT в Китае должны начаться в августе 2026 года. Цены пока не объявлены.

Кроме того, на данный момент нет информации о возможном выходе модели на европейский или украинский рынок. Если Geely решит продвигать Galaxy TT за пределами Китая, автомобиль может стать интересным конкурентом для других крупных электромобилей типа «фастбэк» благодаря сочетанию дизайна, запаса хода и мощности.