Geely Galaxy TT може здивувати не лише назвою: електромобіль може подолати до 725 км ходу

Китайська Geely представила новий електричний автомобіль Galaxy TT. Це чотиридверний спортивний фастбек, який має вийти на ринок уже в серпні 2026 року.

Модель виглядає як конкурент великих електричних седанів і фастбеків на кшталт Xiaomi SU7. Автомобіль отримав обтічний кузов, спортивний силует, низьку лінію даху та довгу колісну базу. Його довжина становить 4999 мм, ширина — 1919 мм, висота — 1479 мм, а колісна база — 2920 мм.

Що відомо про характеристики

Geely Galaxy TT побудований на високовольтній архітектурі 800 В. Це важливо для швидкого заряджання та ефективнішої роботи електричної силової установки.

Для моделі передбачені батареї CATL трьох ємностей:

52,4 кВт·год;

63,8 кВт·год;

75,2 кВт·год.

Залежно від версії запас ходу за китайським циклом CLTC становитиме 540, 640, 650 або до 725 км. Водночас варто враховувати, що CLTC зазвичай оптимістичніший за європейський WLTP, тому в реальних умовах показники можуть бути нижчими.

Покупцям запропонують як задньопривідну версію з одним електромотором, так і повнопривідний варіант із двома двигунами. Потужність становитиме 245 кВт або до 425 кВт залежно від модифікації.

Великий салон і багато місця для багажу

Окрім зовнішнього вигляду, Geely робить ставку на практинього вигляду, Geely робить ставку на практичність. У Galaxy TT передбачений задній багажник об’ємом 475 л, додатковий відсік на 53 л, а також передній багажник на 110 л. Для електричного fastback це хороший показник, особливо з урахуванням спортивної форми кузова.

У салоні буде великий центральний екран, сучасна цифрова панель і кілька варіантів оздоблення. Серед них згадуються Mellow Red та Rock Black. Для кузова підготують вісім кольорів, зокрема Fjord Blue, Olive Green і Sunny Noon Blue.

У старших комплектаціях автомобіль може отримати лідар на даху. Водночас навіть базові версії мають пропонувати системи допомоги водієві.

Коли чекати старт продажів

Продажі Geely Galaxy TT у Китаї мають стартувати в серпні 2026 року. Ціни поки не оголошені.

Також наразі немає інформації про можливий вихід моделі на європейський чи український ринок. Якщо Geely вирішить просувати Galaxy TT за межами Китаю, автомобіль може стати цікавим конкурентом для інших великих електричних fastback завдяки поєдннню дизайну, запасу ходу та потужності.