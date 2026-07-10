BYD готовит большой электроседан Denza Z9S: 496 к.с. и более 5 метров в длину

В Китае раскрыли подробности о новом электроседане Denza Z9S, который разрабатывает бренд BYD. Автомобиль появился в каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая, поэтому часть характеристик стала известна ещё до официального старта продаж.

Denza Z9S станет большим представительским электроседаном. Его длина составляет 5090 мм, ширина — 1980 мм, а колесная база достигает 3025 мм. То есть по размерам новинка относится к классу крупных премиальных автомобилей и должна конкурировать не с массовыми электрокарами, а с дорогими бизнес-седанами.

Будет две версии

Согласно документам регулирующего органа, Denza Z9S получит как минимум две электрические модификации. Базовая версия будет оснащена электродвигателем с пиковой мощностью 320 кВт, то есть примерно 429 л.с. Её снаряженная масса составит 2250 кг.

Более мощная модификация будет оснащена электродвигателем мощностью 370 кВт, или 496 к.с. Такая версия будет тяжелее — 2545 кг. Обе версии смогут разгоняться до 250 км/ч, что является довольно высоким показателем для большого электрического седана.

В автомобиле будут использоваться литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Это батареи типа LFP, которые традиционно считаются долговечными и более дешевыми в производстве, чем никель-кобальтовые решения.

Большой седан с премиальной комплектацией

Denza Z9S будет пятиместным. В стандартной комплектации предусмотрены фиксированная панорамная стеклянная крыша, а также автомобильный регистратор данных EDR.

Для этой модели также предусмотрены опции индивидуализации. Среди них — активный задний спойлер с электроприводом, другие корпуса зеркал, скрытые дверные ручки, спортивные колесные диски и различные варианты цвета тормозных суппортов для более мощной версии.

Новинка станет частью расширения модельного ряда Denza. Ранее бренд уже вывел на рынок модель Z9 GT, которая, по данным CarNewsChina, преодолела отметку в 10 000 поставок за 2,5 месяца. Теперь компания готовит более классический седан для покупателей, которым нужен премиальный электромобиль в более сдержанном кузове.

Официальные цены на Denza Z9S пока не объявлены. В то же время использование LFP-аккумуляторов может помочь BYD сделать эту модель конкурентоспособной по цене в своём сегменте.