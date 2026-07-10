BYD готує великий електроседан Denza Z9S: 496 к.с. і понад 5 метрів довжини

У Китаї розкрили подробиці нового електричного седана Denza Z9S, який готує бренд BYD. Автомобіль з’явився у каталозі Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, тому частина характеристик стала відомою ще до офіційного старту продажів.

Denza Z9S стане великим представницьким електроседаном. Його довжина становить 5090 мм, ширина — 1980 мм, а колісна база сягає 3025 мм. Тобто за розмірами новинка належить до класу великих преміальних авто і має конкурувати не з масовими електрокарами, а з дорогими бізнес-седанами.

Буде дві версії

Згідно з документами регулятора, Denza Z9S отримає щонайменше дві електричні модифікації. Базова версія матиме електромотор із піковою потужністю 320 кВт, тобто приблизно 429 к.с. Її споряджена маса становитиме 2250 кг.

Потужніша модифікація отримає електродвигун на 370 кВт, або 496 к.с. Такий варіант буде важчим — 2545 кг. Обидві версії зможуть розганятися до 250 км/год, що є досить високим показником для великого електричного седана.

Автомобіль використовуватиме літій-залізо-фосфатні акумулятори. Це батареї типу LFP, які традиційно вважаються довговічними та дешевшими у виробництві, ніж нікель-кобальтові рішення.

Великий седан із преміальним оснащенням

Denza Z9S буде п’ятимісним. У стандартному оснащенні заявлений фіксований панорамний скляний дах, а також автомобільний реєстратор даних EDR.

Для моделі також передбачені опції персоналізації. Серед них — активний задній спойлер з електроприводом, інші корпуси дзеркал, приховані дверні ручки, спортивні колісні диски та різні варіанти кольору гальмівних супортів для потужнішої версії.

Новинка стане частиною розширення модельної лінійки Denza. Раніше бренд уже вивів на ринок Z9 GT, який, за даними CarNewsChina, подолав позначку у 10 000 поставок за 2,5 місяця. Тепер компанія готує більш класичний седан для покупців, яким потрібен преміальний електромобіль у стриманішому кузові.

Офіційні ціни Denza Z9S поки не оголошені. Водночас використання LFP-батарей може допомогти BYD зробити модель конкурентною за вартістю у своєму сегменті.