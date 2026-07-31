Штучне сонце складене на дві третини: у Франції встановили модуль реактора вагою 1100 тонн

Міжнародний термоядерний реактор ITER, який будують на півдні Франції, подолав черговий етап: у шахту реактора опустили шостий із дев’яти секторних модулів вакуумної камери. Після цієї операції тороїдальне «серце» найбільшого у світі токамака зібране вже на дві третини.

Тридцять годин ювелірної роботи

Кожен секторний модуль — це попередньо зібраний «сендвіч» із сектора вакуумної камери (440 тонн), двох котушок тороїдального поля (по 310 тонн кожна) і панелей теплового екрана. Разом модуль важить близько 1100 тонн, а з такелажною оснасткою кран утримував майже 1400 тонн. Сама операція опускання й позиціювання тривала 30 годин.

Параметр Значення Маса модуля ~1100 тонн Повне навантаження на кран ~1400 тонн Тривалість операції 30 годин Встановлено модулів 6 із 9 Готова камера 19 м у діаметрі, 11 м заввишки, ~5200 тонн

«Встановити шість секторних модулів — це не просто шість разів повторити ту саму операцію. Кожна вимагає точної інтеграції складних компонентів», — пояснив керівник будівництва ITER Серджіо Орланді.

Показово, що монтаж іде швидше за план: послідовне встановлення модулів почалося у квітні 2025 року, і завершення збирання камери тепер очікують до середини 2027-го — раніше цей етап значився на грудень 2027 року. Для проєкту, який роками критикували за затримки й зростання кошторису, випередження графіка — саме по собі новина.

Навіщо все це

ITER — спільний проєкт 35 країн, мета якого довести, що термоядерний синтез може віддавати значно більше енергії, ніж споживає: у плазмі, розігрітій до 150 мільйонів градусів, зливатимуться ядра дейтерію і тритію, як це відбувається в надрах зір. Чотири сектори вакуумної камери виготовила Південна Корея, ще п’ять — європейські підрядники.

Вакуумна камера — головний бар’єр, що утримуватиме плазму, тож її збирання є критичним шляхом усього проєкту. За чинним графіком, дослідницька робота реактора має розпочатися в середині 2030-х, а повноцінні дейтерій-тритієві експерименти — ближче до кінця наступного десятиліття. Комерційної електроенергії ITER не вироблятиме — це науковий демонстратор, на основі якого проєктуватимуть уже електростанції наступного покоління DEMO.

Нагадаємо, поки термоядерна енергетика лише будується, атомна освоює нові формати: раніше ми писали про єдину у світі плавучу АЕС «Академік Ломоносов», що пройшла галузевий аудит безпеки в Арктиці.