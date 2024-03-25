Розкрито з’язок між користуванням ПК та еректильною дисфункцією

Чжао Хуанфу з лікарні Чанхай у Шанхаї та його колеги дізналися, що між малорухомим проведенням вільного часу і підвищеною ймовірністю еректильної дисфункції є причинно-наслідковий зв’язок. Ось що конкретно вони з’ясували.

У рамках нового дослідження використовувався метод менделєєвського рандомізаційного аналізу. За підсумками цього аналізу вчені виявили значний зв’язок між підвищеним ризиком еректильної дисфункції та вищою генетичною схильністю до використання комп’ютера у вільний час (відношення шансів 3,57).

Також за винятком рівнів фолікулостимулюючого гормону (відношення шансів 0,29), не було виявлено зв’язку між використанням комп’ютера та депресією, тривогою, С-реактивним білком, Е-селектином, матриксною металопротеїназою 7 або іншими статевими гормонами.

За словами авторів дослідження, проведений аналіз показав, що на фолікулостимулюючий гормон у чоловіків впливає користування комп’ютером. Це може дати новий напрямок патогенезу еректильної дисфункції, спричиненої сидячим способом життя.