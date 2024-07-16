Обертання Землі сповільнилося через зміни в кліматі

Такого висновку дійшли вчені з Вищої технічної школи Цюриха. За допомогою машинного навчання дослідники створили модель, що прораховує швидкість зміни Землі та дрейфу полюсів. І з’ясували, що масове танення полярних льодів змінює форму планети.

За словами швейцарських учених, зміна форми планети відбувається через те, що крижані щити Гренландії та Антарктики поступово тануть. Це призводить до перерозподілу води на планеті: у зоні екватора її стає більше. Це робить Землю більш довгастою, і обертання планети сповільнюється. Через це світловий день стає довшим: з 2000 року доба на Землі збільшилася на 1,33 мілісекунди.

Експерти вважають, що таких часових змін достатньо, щоб порушити роботу інтернет-трафіку, GPS-навігації та внести похибку у фінансові операції, які залежать від точного часу. А професор Бенедикт Соя з Вищої технічної школи Цюриха вважає, що завдяки цим мілісекундам можна зрозуміти, як сильно люди впливають на Землю:

Ми бачимо, що люди впливають на всю систему Землі не тільки локально, підвищуючи її температуру, а й фундаментально, змінюючи її обертання і рух у просторі. Через викиди вуглекислого газу ми зробили це всього за 100-200 років, хоча в минулому для цього були потрібні мільярди років.