Наука
Вчені порахували, скільки років життя забирає стрес
За словами експертів, у разі усунення причин хвилювань і розладів, тривалість життя збільшується.
Сильний стрес може скоротити тривалість життя людини на 2,8 роки.
Проведені експерименти показали, що сильні хвилювання і розлади можуть істотно скоротити час перебування людини в цьому світі. Примітно, що рівно стільки ж років можуть забрати і деякі фізичні вправи.
Для порівняння, куріння і діабет скорочують життя на 6,6 року.
Тим часом, в разі усунення даних факторів, тривалість життя людини збільшується. Підкреслюється, що результати дослідження в першу чергу стосуються чоловіків.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter