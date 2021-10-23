Вчені порахували, скільки років життя забирає стрес

Сильний стрес може скоротити тривалість життя людини на 2,8 роки.





Проведені експерименти показали, що сильні хвилювання і розлади можуть істотно скоротити час перебування людини в цьому світі. Примітно, що рівно стільки ж років можуть забрати і деякі фізичні вправи.

Для порівняння, куріння і діабет скорочують життя на 6,6 року.

Тим часом, в разі усунення даних факторів, тривалість життя людини збільшується. Підкреслюється, що результати дослідження в першу чергу стосуються чоловіків.