Наука

Вчені порахували, скільки років життя забирає стрес

За словами експертів, у разі усунення причин хвилювань і розладів, тривалість життя збільшується.

23.10.2021
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Сильний стрес може скоротити тривалість життя людини на 2,8 роки.


Проведені експерименти показали, що сильні хвилювання і розлади можуть істотно скоротити час перебування людини в цьому світі. Примітно, що рівно стільки ж років можуть забрати і деякі фізичні вправи.

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Для порівняння, куріння і діабет скорочують життя на 6,6 року.

Тим часом, в разі усунення даних факторів, тривалість життя людини збільшується. Підкреслюється, що результати дослідження в першу чергу стосуються чоловіків.

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23.10.2021
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