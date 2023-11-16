Українським пенсіонерам на замітку: вчені назвали тварину, яку їм не варто тримати вдома

Заведення домашніх тварин, особливо котів і собак, часто вітається для людей похилого віку, оскільки це допомагає зменшити стрес і боротися з самотністю. Однак нещодавні дослідження закликають людей старше 65 років бути обережними у поводженні з котами через ризики зараження інфекціями.

Дослідники зі Сполучених Штатів та Іспанії, дослідивши кров 600 осіб віком понад 65 років, виявили, що значна більшість, близько двох третин, були інфіковані токсоплазмозом, повідомляє Oxford Academic. Ця паразитарна інфекція виникає в кишечнику котів і може передаватися людині через контакт з котячими фекаліями, наприклад, під час прибирання лотка, або через погано вимиті овочі, забруднені котячими фекаліями на вулиці.

Хоча токсоплазмоз зазвичай нешкідливий для людей з міцною імунною системою, проявляючи симптоми лише у близько 10% випадків, люди похилого віку стикаються з підвищеним ризиком. Старіння послаблює імунну відповідь, що ускладнює боротьбу з такими інфекціями. Це може призвести до м’язової слабкості, тим самим підвищуючи вразливість до розтягнень, переломів і загальної слабкості.

Дослідження також підкреслює, що токсоплазмова інфекція корелює з поведінковими змінами, включаючи імпульсивність і ризиковану поведінку, і пов’язана з підвищеним ризиком психічних розладів, таких як шизофренія і спроби суїциду.

Для захисту медичні працівники радять дотримуватися наступних запобіжних заходів:

Власники котів, особливо літні, повинні старанно і регулярно прибирати котячі лотки і завжди мити руки після цього. Споживання добре вимитих фруктів і овочів має вирішальне значення для уникнення зараження. Людям з ослабленим імунітетом, вагітним жінкам і літнім людям в ідеалі слід уникати прибирання котячого туалету і звертатися за допомогою до інших людей. Також рекомендується уникати контакту з безпритульними тваринами, щоб мінімізувати ризики зараження.