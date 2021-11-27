Вчені отримують загадкові сигнали з Венери

Венера – найближча до нас планета, але вона ще приховує від нас багато таємниць. Наш сусід випромінює загадкові сигнали, а вчені вважають, що їх джерелом є вулкани. На це свідчать дослідження за старими даними зі старих орбітальних місій Венери.





Венера планета з дуже щільною атмосферою. Це суттєво заважає вивченню її поверхні, але ми знаємо, що там є вулкани, і деякі з них, можливо, ще діють. Вчені підозрюють, що цей вид діяльності може бути відповідальним за таємничі сигнали від цього об’єкта .

Вчені провели нове дослідження, яке зосередилося на загадкових сигналах з Венери. Їх джерелом є великий вулкан Ідунн Монс , висота якого становить 1,5 милі (близько 2,4 км) і ширина 125 миль (близько 201 км). Відомо, що він був активним протягом останніх кількох тисяч років і, ймовірно, продовжуватиме вивергатися .

Венера, можливо, колись була більше схожа на Землю, але сталася необоротна зміна клімату, яка перетворила планету на пекельне місце. На це вплинула, серед іншого, вулканічна діяльність. Наприкінці цього десятиліття NASA планує дві місії, пов’язані з нашим сусідом, що дозволить нам краще його вивчити.