Названо причину кожного десятого випадку раку в Європі

Згідно з новими даними, понад 10% усіх випадків раку в Європі спричинені забрудненням довкілля та професійною діяльністю. У звіті вказується, що більшість із них можна запобігти, покращивши екологічну обстановку регіону.





Як збирали дані?

У ході дослідження вчені зібрали дані з кількох раніше опублікованих досліджень. Початкові результати показали, що 40% всіх випадків раку в Європі пов’язані з факторами ризику, що модифікуються, більшість з яких пов’язані з способом життя: курінням, дієтою, прийомом алкоголю та інше. Однак близько чверті цих випадків, близько 10% – можна віднести до забруднювачів навколишнього середовища.

Які забруднювачі викликають рак?

У звіті всі онкогенні фактори розбиті на п’ять категорій: забруднення повітря, радон та УФ-випромінювання, пасивне куріння, азбест та хімічні речовини.

Забруднення повітря всередині та зовні приміщень пов’язане з 2% всіх смертей від раку в Європі. За оцінками, цей фактор — причина 7% усіх випадків раку легенів. Забруднення повітря в цьому контексті включає дрібні тверді частинки (частки PM 2,5) і вплив забруднюючих речовин, таких як двоокис азоту (NO₂) і двоокис сірки (SO₂).

УФ-випромінювання , насамперед сонячне, що викликає рак шкіри, вважається причиною майже 4% всіх випадків раку в Європі.

Радонове випромінювання , з іншого боку, зустрічається трохи рідше і походить від природних гранітних джерел у землі. Співробітники гірничодобувної промисловості особливо схильні до опромінення. Також небезпечні деякі житлові приміщення на нижніх поверхах — рівень радіації там вищий за середній. Для виявлення родону є особливі датчики.

Пасивне куріння та азбест – добре відомі джерела канцерогенів, і останніми роками вони стали предметом серйозного регулювання. Автори звіту зазначили, що через тривалий період часу, що минув від впливу до постановки діагнозу раку, все ще з’являються нові випадки, пов’язані з впливами азбесту в минулому. Проте експерти сподіваються, що найближчими роками ці показники знизяться.

Вплив хімічних канцерогенів, можливо, є найменш ясною категорією, що обговорюється у новому звіті. Передбачається, що їхній вплив на здоров’я на робочому місці дуже серйозна проблема в Європі, але її неймовірно складно визначити кількісно. Деякі з перерахованих у звіті хімічних речовин варіюються від акриламіду, бензофенонів, антипіренів, перфторалкильних та поліфторалкильних речовин (ПФАС) та пестицидів до бензолу, формальдегіду та кварцового пилу.

«Ми не впевнені, – йдеться у звіті. — Багато хімічних речовин у відкритому продажу та навколишньому середовищі не зазнавали вичерпних випробувань на канцерогенність. Залишаються прогалини у знаннях про потенційні канцерогенні ефекти низьких рівнів впливу комбінацій хімічних речовин протягом усього нашого життя».

Що робити?

У звіті експерти описали кілька заходів, які можуть зменшити вплив цих забруднювачів, які викликають рак. Більшість із них стосуються політиків та глав відомств — у звіті ясно показано, що людям важко уникнути цих впливів, якщо їх не зупинити урядами на рівні регулювання.