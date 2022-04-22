Ліки, які прописують при грипі, насправді можуть допомагати вірусу

Експерименти, проведені дослідниками з Норвезького науково-технічного університету та університетів Естонії та Фінляндії, показали, що ліки, що зазвичай прописуються при грипі, можуть зробити вірус більш активним. GSMinfo вивчив матеріали , які опублікував норвезький виш.





Дослідники вважають, що їхня робота вкрай важлива, тому що багато пацієнтів, особливо літні, помирають від грипу, а в процесі лікування приймають ці ліки.

«Ми ідентифікували 45 різних активних лікарських сполук. Потім перевірили їх, щоб з’ясувати, чи вони впливають на вірус грипу А», — каже Денис Кайнов, професор кафедри клінічної та молекулярної медицини.

Команда виявила, що кілька активних інгредієнтів можуть змінити те, як вірус взаємодіє з нашими клітинами. Ці препарати включають:

Аторвастатин, що знижує рівень холестерину в крові та запобігає атеросклерозу.

Кандесартан, який використовується для лікування високого кров’яного тиску та серцевої недостатності.

Гідроксокобаламін, який використовується для лікування дефіциту вітаміну В12.

Все це зазвичай призначається як ліки для підтримки організму при загальних захворюваннях.

«Деякі ліки посилюють дію вірусів на клітини, інші послаблюють їх. Відповідь залежить від мішені ліків у наших клітинах. Якщо лікарська мета важлива для поширення вірусу, ми можемо обмежити його активність. Але якщо ціль ліки — частина імунної системи, яка захищає нас від вірусів, і ми пригнічуємо це ліками, активність вірусу може зрости», — пояснює Кайнов.

Важливо відзначити, що результати дослідження не показують, які наслідки має прийом цих ліків на практиці.

«Ми не знаємо, як різні ліки впливають на перебіг хвороби чи рівень смертності хворих на грип. Наша гіпотеза заснована на експериментах із комп’ютерними моделями та в лабораторії», — додає Кайнов.

Необхідні додаткові дослідження, щоб побачити, як різні ліки впливають на результат хвороби у пацієнтів.

Грип зазвичай є причиною приблизно 1000 смертей на рік у Норвегії. Різні заходи, що використовуються для зупинення поширення коронавірусу, значно знизили рівень інфікування грипом, але цього року вчені очікують, що на нас чекає важкий сезон.