Китайські вчені почали вирощування ембріонів у штучних матках

В інституті біомедичної інженерії та технологій міста Сучжоу в Китаї створили систему, концепція якої аж надто схожа на ідею культового фільму «Матриця». Китайці вчені вже давно розробляють штучні матки для запліднення та вирощування ембріонів, але тепер їх роботою керуватиме автономна «робоняня» на базі штучного інтелекту.





Установку, що складається з безлічі контейнерів, де ембріони ростуть у поживній суміші, успішно протестували на мишах. Якщо раніше функціонування подібної системи вченим доводилося відслідковувати в ручному режимі, і ретельно вести супровідну документацію, то всі рутинні завдання лягли на плечі нейромережі. AI допомагає виявляти ознаки зміни ембріонів, точно регулювати подачу вуглекислого газу, живлення, повітря тощо. Система навіть ранжує зародків за здоров’ям та потенціалом розвитку. Якщо хтось із них вмирає, машина каже це техніку і той прибирає ембріон із «матки».

Оснащена безліччю сенсорів та інших технічних пристроїв штучна матка дозволяє вченим краще зрозуміти процес розвитку плода, що важливо для сучасної науки, яка вирішує проблеми вроджених дефектів живих істот. Дослідження в цій галузі ведуться давно, ще в 2019 році вчені з Ізраїлю на прикладі мишей встановили, що у штучних умовах термін виношування плода можна скоротити вдвічі, а пекінські дослідники змогли довести яйцеклітину мавпи до стадії утворення органів.

Поки як мета озвучується повний цикл вирощування тварин поза материнським організмом, але в майбутньому AI-няню зможуть використовувати для роботи з людськими ембріонами – на думку авторів дослідження, фізичних обмежень для вирощування людей у ​​таких контейнерах немає. Щоправда, зараз подібні експерименти заборонені законами, які забороняють проводити експерименти на ембріонах старших двох тижнів.

Незважаючи на те, що в технічній частині вчені дедалі ближче підбираються до створення повноцінної штучної матки, штучне вирощування людських ембріонів – важка тема з погляду етики. Навіть якщо опустити думку релігійних діячів, то сама можливість створення людей у ​​необмежених кількостях без участі батьків, які побажали подарувати їм життя, здатна стати небезпечним інструментом для вирішення демографічних проблем у руках політичних діячів різних країн.

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