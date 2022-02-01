Експерти розповіли, що станеться з несумісними із Windows 11 пристроями у 2025 році

Більшість несумісних з Windows 11 пристроїв продовжують працювати на Windows 10, але що станеться, коли підтримка Windows 10 припиниться в 2025 році?





Наприкінці 2021 року компанія Microsoft випустила нову операційну систему Windows 11, яка стала отримувати першочергову увагу розробників замість Windows 10. Клієнти з пристроями Windows 10 отримали можливість безкоштовно оновитися до Windows 11, але лише за умови, що пристрої відповідають новим, підвищеним системним вимогам.

Хоча у користувачів залишаються лазівки для того, щоб оминути нові системні вимоги, коректна працездатність пристроїв у цьому випадку не гарантується. Більше того, несумісні пристрої не можуть отримувати деякі оновлення через Windows Update.

Очевидно, що більшість несумісних з Windows 11 пристроїв продовжать працювати на Windows 10, але що станеться, коли підтримка Windows 10 припиниться в 2025? Microsoft вже оголосила дату закінчення життєвого циклу споживчих версій Windows 10 (Домашня та Pro) – це 14 жовтня 2025 року. До цього моменту багато користувачів зможуть придбати нові пристрої, які сумісні з новою ОС.

Однак, до 2025 року мільйони несумісних з Windows 11, як і раніше, будуть використовуватися, і офіційно їх не можна буде оновити до нової системи, тому що Microsoft не планує змінювати системні вимоги. У користувачів залишиться можливість перейти на Windows 11 в обхід обмежень.

Основна проблема, з якою зіткнуться користувачі Windows 10 в 2025 – це припинення випуску оновлень безпеки. Пристрої Windows 10 продовжать працювати як і раніше, але Microsoft після 14 жовтня 2025 перестане виправляти вразливості та проблеми безпеки. Підтримка може прийти від сторонніх компаній, наприклад Acros Security, розробника сервісу 0patch Agent для Windows. Як правило, у таких випадках сторонні вендори випускають патчі далеко не для всіх проблем безпеки, а деякі виправлення пропонуються на платній основі.

У деяких сценаріях можна без істотних додаткових ризиків продовжити використання ПК Windows 10 після 2025 року, наприклад, коли комп’ютер не підключений до інтернету або використовується система безпеки, яка блокує більшість атак до того, як вони проникнуть до системи.

В цілому, у більшості власників несумісних з Windows 11 пристроїв залишається два основних варіанти подальших дій:

Оновлення до Windows 11 в обхід перевірки системних вимог

Перехід на ОС Linux

Оновлення несумісних пристроїв до Windows 11

Обидва варіанти складно назвати ідеальними з погляду переривання користувача, але ця опція здається більш привабливою. При оновленні несумісного пристрою до Windows 11 користувачі можуть зберегти встановлені програми та налаштування системи. Багато програм продовжать працювати, і дані не будуть втрачені.

Основна проблема з цим підходом у тому, що Microsoft офіційно його не підтримує. Хоча компанія навіть випустила інструкції по оновленню несумісних пристроїв, вона попереджає користувачів, що їхні пристрої “можуть працювати зі збоями” і “більше не будуть гарантовано отримувати оновлення, включаючи оновлення безпеки”.

В офіційній заяві про відмову від відповідальності повідомляється, що гарантія виробника не поширюється на можливі пошкодження несумісних комп’ютерів.

Цей комп’ютер не відповідає мінімальним вимогам до системи для запуску Windows 11. Ці вимоги забезпечують більш надійну та якісну роботу. Інсталяція Windows 11 на цьому комп’ютері не рекомендується і може призвести до проблем з сумісністю. Якщо ви продовжите інсталювати Windows 11, ваш комп’ютер більше не отримуватиме підтримку та оновлення. Гарантія виробника не поширюється на збитки, завдані комп’ютеру через проблеми із сумісністю.

На даний момент Windows Update коректно працює на несумісних пристроях, але в майбутньому все може змінитися. Додаткові проблеми можуть виникнути при спробі інсталювати оновлення функцій. Користувачам, можливо, доведеться повторно обходити системні обмеження, щоб встановити нові версії Windows 11.

Перехід на Linux

Другий доступний варіант – перехід на операційну систему Linux. Цей крок вимагатиме додаткових знань та зусиль від користувача. Потрібно буде вибрати дистрибутив Linux і протестувати обладнання перед остаточним переходом. Більшість Linux-дистрибутивів можна запускати як Live-системи, що не вплине на дані, які знаходяться на жорстких дисках ПК.

Зупиняючись на цьому варіанті, користувачі можуть зіткнутися з такими проблемами:

Файли необхідно вручну перенести до системи Linux. Перед внесенням будь-яких змін до системи рекомендується зробити резервну копію важливих даних. Можна використовувати як зовнішній, так і внутрішній жорсткий диск.

Багато програм не будуть працювати на Linux. На допомогу можуть прийти такі рішення, як WINE, але є велика ймовірність, що деякі програми взагалі не запустяться.

Відсутнє перенесення даних між програмами, якщо не підтримується синхронізація.

Взаємодія, адміністрування системи та управління програмами відрізняються. Багато сучасних дистрибутивів Linux практично не вимагають знання командного рядка. Це корисна навичка для досвідчених користувачів, але новачки можуть вибрати дистрибутив, комфортний для початківців.

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