У Дії українцям пропонують «обрати» дату Різдва

У додатку Дія з’явилося незвичайне опитування. Українців просять відповісти на запитання, що стосується Різдва. Річ у тім, що останні 5 років в Україні його відзначають двічі: 25 грудня та 7 січня. Мета опитування полягає у тому, щоб з’ясувати, якій даті люди віддають більшу перевагу.

Опитування реалізувало Міністерство цифрової трансформації за ініціативи Міністерства культури України. Взяти участь у ньому можна у період з 24 по 30 грудня.

З 2017 року і дві дати в українському календарі є вихідними. Чи вплинуть результати опитування на перелік державних свят, поки що невідомо. Україна — це демократична країна, тому тут Різдво святкують двічі, і день, коли його відзначають, також обговорюють усією країною. Свого часу, коли почали святкувати це свято ще й у грудні, усім громадянам надзвичайно сподобалось, адже на один державний вихідний стало більше!

Щоб пройти опитування, необхідно зайти у мобільний додаток Дія. У ньому потрібно обрати розділ “Послуги”. У нижній частині екрана смартфона буде категорія “Опитування”, просто натисніть на нього та оберіть відповідь.

Опитування з’являються час від часу, но постійній основі Мінцифри їх не проводить. Хоча у майбутньому можна буде використовувати цей інструмент, для отримання чесної думки суспільства, щодо того, що відбувається в Україні. Такі відповіді неможливо підробити, у цьому їх основна перевага.

Раніше вже проходили опитування у такий спосіб: українці обирали дизайн поштових марок та інше, а по завершенню опитування можна було переглянути результати. Проводиться все анонімно, тобто ви не можете подивитись, хто з українців як проголосував. Час від часу такі заходи об’єднують людей, і це дуже сучасно та позитивно.